موسوي: إيران على استعداد لبسط التعاون البنّاء مع وكالة الطاقة الذرية الدولية

الوقت- أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية "سيدعباس موسوي" عن تهانيه لمدير وكالة الطاقة الذرية الدولية الجديد "رافائيل غروسي" وقال إن إيران على استعداد لبسط التعاون البناء مع الوكالة في إطار حسن النوايا والاحترام المتبادل ومراعاة الدقة المهنية والحيادية.

وقد تمنّى موسوي اليوم الخميس في رسالة التهنئة إلى الأرجنتيني رافائيل غروسي لانتخابه رئيساً لوكالة الطاقة الذرية الدولية، تمنّى له دوام التوفيق.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى الدور المهم والحسّاس للدول الأعضاء في الوكالة فيما يتعلّق بنزع وعدم انتشار الأسلحة النووية وكذلك تنمية التعاون النووي السلمي الذي هو من مهام المنظمة الدولية، متمنياً أن تقوم الوكالة في عهد مسؤولية غروسي ببسط التعاون البنّاء في إطار حسن النوايا والاحترام المتبادل ومراعاة الدقة المهنية والحيادية.

كما أكد موسوي وفقاً "لارنا" على دور الوكالة الحصري فيما يتعلق بالقضايا النووية في الاتفاق النووي وكذلك دور المنظمة الدولية على التعاون السلمي بين الأعضاء وقال إن إيران على استعداد لبسط التعاون البنّاء مع الوكالة في إطار حسن النوايا والاحترام المتبادل ومراعاة الدقة المهنية والحيادية.