تحالف الفتح: أغلب الكتل مع دعم الحكومة لإكمال الإصلاحات

الوقت- أكد تحالف الفتح، الثلاثاء، أن أغلب الكتل السياسية في المجلس مع دعم الحكومة لإكمال الإصلاحات وتلبية مطالب المتظاهرين بما فيها تحالف الفتح.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي ان "الحكومة ماضية بالإصلاحات وبإسناد مجلس النواب لها لتلبية جميع مطالب المتظاهرين".

وتابع إن "الحكومة ليس مقدسة او خط احمر ولا يمكن إقالتها الا ان الوضع يتطلب الإصلاح والتهدئة"، مشيرا الى ان "اغلب الكتل السياسية بما فيها الفتح مع دعم الحكومة لإكمال الإصلاحات".

وبيّن الفتلاوي في تصريح لموقع المعلومة أن "الكتل اشترطت أن تتضمن الإصلاحات مطالب المتظاهرين".

وكان تحالف سائرون أعلن الاثنين، سعيه لتمرير خمس نقاط خلال المرحلة الحالية، من بينها إقالة حكومة عبد المهدي وتعديل قانون الانتخابات ومن ثم إقرار موازنة 2020 وبعدها حل مجلس النواب.