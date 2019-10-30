وزير الدفاع التركي يعلن موعد تسيير الدوريات التركية الروسية في سوريا

الوقت- أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ستباشر قريباً تسيير الدوريات المشتركة مع روسيا في "المنطقة الآمنة" شمال شرقي سوريا.

وأضاف أكار: إن الوفدين التركي والروسي سيواصلان الأربعاء محادثاتهما لمتابعة تطبيق النقاط المتفق عليها في سوتشي بين رئيسي البلدين، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

وقد وصف أكار اللقاءات والمباحثات بين الجانبين بالجيدة للغاية، وأوضح في رد على سؤال حول موعد بدء تسيير الدوريات مع الجانب الروسي: "ستبدأ خلال فترة قريبة في الأيام المقبلة، وليس هناك أي مشكلة بهذا الخصوص".

وخلال اليومين الماضيين أجرى الوفدان الروسي والتركي في أنقرة محادثات لمتابعة تطبيق مذكرة التفاهم، التي توصل إليها أردوغان وبوتين في سوتشي في 22 أكتوبر لوقف التصعيد شمال شرقي سوريا.

يذكر أن تركيا أطلقت يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، اعتداء على شمال شرق سوريا باسم عملية "نبع السلام" أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.