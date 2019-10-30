قيادة الجيش اللبناني تدعو المتظاهرين إلى فتح الطرقات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 1 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

النفط السوري واللصوصية الأمريكية

النفط السوري واللصوصية الأمريكية الوقت- لا حدود في هذا العالم لقذارة الولايات المتحدة الأمريكية، التي رافق الخراب والدمار والفوضى قدومها إلى الشرق الأوسط وإلى اي مكان تحط رحالها فيه، وكأن غايتها الأساسية فقط نشر الفوضى في جميع أرجاء ...

الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار الوقت- تسعى بعض الدول العربية إلى تقسيم اليمن وذلك من أجل تنفيذ بعض خططها الخبيثة في بحر عمان والمتمثلة في إنشاء خط أنابيب للنفط يمر من محافظة "المهرة" وصولا إلى بحر عمان وذلك من أجل تجنب مرور ناقلات النفط التابعة لها من مضيق هرمز.

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟ الوقت- يتواصل الحراك الشعبي في لبنان وسط متغيّرات وضعته على مفترق طريق. فقد دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنصاره للخروج من الساحات بعد سرده للايجابيات

ما هو سرّ تزايد مواقف الرياض المعادية ضد طهران؟ الوقت- قبل عدة أيام قام وزير الدفاع الأمريكي بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية وبالتزامن مع هذه الزيارة كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن التحركات الأمريكية والسعودية المناهضة لإيران شهدت ارتفاعات كبيراً خلال الايام الماضية.

انتخابات ثالثة: هل يصطدم غانتس بحائط "نتنياهو"؟ الوقت- بعد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل ائتلاف حكومي خلال المهلة القانونية، كلف رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء زعيم حزب

أخبار

مصادر عسكرية تكشف مصير "جنود سوريين" أسرتهم تركيا

مصادر عسكرية تكشف مصير "جنود سوريين" أسرتهم تركيا

الوقت- أفادت مصادر عسكرية بأن مشكلة الـ 18 عسكرياً يعتقد أنهم من الجيش السوري، والذين أعلنت وزارة الدفاع التركية أسرهم، ستحل صباح اليوم الأربعاء.

مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال الوقت- جدد مستوطنون إسرائيليون اليوم الأربعاء اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وزير الدفاع التركي يعلن موعد تسيير الدوريات التركية الروسية في سوريا الوقت- أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ستباشر قريباً تسيير الدوريات المشتركة مع روسيا في "المنطقة الآمنة" شمال شرقي سوريا.

قيادة الجيش اللبناني تدعو المتظاهرين إلى فتح الطرقات الوقت- دعت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه، المتظاهرين إلى المبادرة إلى فتح ما تبقَّى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

البيان المشترك لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا يؤكد على استقلال ووحدة أراضي سوريا الوقت- أكد البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانة "ايران وروسيا وتركيا" الالتزام بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

محافظ كربلاء: المدينة شهدت تظاهرات سلمية، والحكومة تحميها محافظ كربلاء: المدينة شهدت تظاهرات سلمية، والحكومة تحميها

رسالة من رئيس الوزراء العراقي الى السيد مقتدى الصدر وهذا مضمونها رسالة من رئيس الوزراء العراقي الى السيد مقتدى الصدر وهذا مضمونها

اللواء سليماني والسيد نصر الله على قائمة كيان الاحتلال للاغتيالات اللواء سليماني والسيد نصر على قائمة كيان الاحتلال للاغتيالات

الحريري يعلن نيته تقديم استقالته لرئيس الجمهورية الحريري يعلن نيته تقديم استقالته لرئيس الجمهورية

الاحتلال يرفع درجة "التأهب" في ممثلياته بالخارج.. لهذا السبب الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء، أنه جرى رفع درجة التأهب في بعض الممثليات الإسرائيلية بالخارج، وذلك بعد تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

تشيلي.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة الوقت-وقعت أمس الإثنين اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في وسط سانتياغو بعد ساعات قليلة من إجراء الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا تعديلاً حكومياً.

الجعفري: الدول الداعمة لـ"إسرائيل" تتحمل مسؤولية انتهاكاتها الوقت-أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري على أنّ الجولان المحتل جزءاً لا يتجزأ من سوريا، وأن استعا

الاجتماع الوزاري للدول الضامنة لعملية أستانا حول سوريا ينطلق اليوم في جنيف الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف سيشارك اليوم الثلاثاء في اجتماع وزاري حول سوريا للدول الضامنة لعملية أستانا في جنيف.

ساندرز: يجب تحويل جزء من المساعدات الأميركية إلى سكان غزة! الوقت- قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز إن على واشنطن أن تشترط على "إسرائيل" تغيير سياستها في قطاع غزة مقابل منحها المساعدات العسكرية.

مروحيات مجهولة تنفذ عملية إنزال جنوب مدينة جرابلس السورية الوقت- أفادت مصادر محلية في ريف حلب بأن 3 مروحيات مجهولة نفذت عملية إنزال جنوب مدينة جرابلس السورية الخاضعة لسيطرة

تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد برغم حظر التجوّل.. وحديث عن تعديل وزاري

البرلمان العراقي يلغي جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين البرلمان العراقي يلغي جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين

الصدر يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة تحت اشراف الامم المتحدة الصدر يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة تحت اشراف الامم المتحدة

حاكم مصرف لبنان المركزي ينفي حديثه عن انهيار الاقتصاد اللبناني خلال ايام حاكم مصرف لبنان المركزي ينفي حديثه عن انهيار الاقتصاد اللناني خلال ايام

وفد الحكومة السورية يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية وفد الحكومة السورية يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

محافظ كربلاء: المدينة شهدت تظاهرات سلمية، والحكومة تحميها

ماذا تعرف عن تجسس السلطات السعودية على مواطنيها وبمن تستعين؟

مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال

لماذا غيّرت واشنطن أماكن تمركز قواتها العسكرية الداعمة للإرهاب في سوريا؟

قيادة الجيش اللبناني تدعو المتظاهرين إلى فتح الطرقات

اللواء سليماني والسيد نصر الله على قائمة كيان الاحتلال للاغتيالات

من هو الحكم الإيراني الذي رفض المشاركة في تحكيم أحد الرياضيين الإسرائيليين؟

رسالة من رئيس الوزراء العراقي الى السيد مقتدى الصدر وهذا مضمونها

وزير الدفاع التركي يعلن موعد تسيير الدوريات التركية الروسية في سوريا

ترامب يقترح على شركات النفط الأمريكية غزو حقول النفط السورية

البيان المشترك لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا يؤكد على استقلال ووحدة أراضي سوريا

النفط السوري واللصوصية الأمريكية

الغارديان: شكوك حول رواية دونالد ترامب الدرامية عن قتل البغدادي

مصادر عسكرية تكشف مصير "جنود سوريين" أسرتهم تركيا

الحريري يعلن نيته تقديم استقالته لرئيس الجمهورية

شاهد خريطة مفصلة للاتفاق الروسي - التركي بخصوص شمال سوريا

نخالة: النقابات المهنية تلعب دوراً كبيراً في مقاومة الاحتلال

واشنطن تكشف عن مصير جثة البغدادي

المرجعية العراقية تناشد المشاركين في التظاهرات رعاية الأموال الخاصة والعامة

تشيلي.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة

الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات والتظاهرات تدخل يومها الحادي عشر

تحركات أمنية كبيرة في بغداد لحماية المتظاهرين وعبد المهدي يتحدث عن خطاب هام الخميس

إحباط هجمات عسكرية لقوات التحالف السعودي في جيزان وعسير

نشنال اینترست: إيران ضربت وأوجعت أمريكا وحلفاءها بكل نجاح

مصر: العدوان التركي على سوريا خرق لميثاق الأمم المتحدة ويجب وقفه

النفط السوري واللصوصية الأمريكية

وزير الدفاع التركي يعلن موعد تسيير الدوريات التركية الروسية في سوريا

تقارير عن استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

"ابن فرحان" الوزير المتعطش للحرب.. من هو وزير خارجية السعودية الجديد؟

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟

هل يلجأ الأكراد إلى خيار "رابح-رابح" مع دمشق؟

مرة جديدة... رئيس الإكوادور يعلن حظر التجوال في العاصمة كيتو

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة

قيس سعيد.. درس جديد للعالم بالديمقراطية

نظرة على دور روسيا الإقليمي عشية زيارة بوتين إلى السعودية

البحرين تقمع وتعذّب دون رقيب أو حسيب.. ولكن ما الذي أغضبها؟

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان

ماذا تريد واشنطن والرياض من الحريري؟

إيران الثامنة عالمياً في مجال صناعة طائرات التدريب العسكرية + صور

شمال سوريا بعد 72 ساعة من الغزو التركي.. ماهي الأهمية الاستراتيجية لمدينتي "تل أبيض ورأس العين"؟+ خريطة ميدانية وصور

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟

من هي الجهات التي نفّذت الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية؟

كواليس الكشف عن هدية رئيس الوزراء اللبناني لعارضة أزياء إفريقية

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

قيادة الجيش اللبناني تدعو المتظاهرين إلى فتح الطرقات

الأربعاء 1 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
قيادة الجيش اللبناني تدعو المتظاهرين إلى فتح الطرقات
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- دعت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه، المتظاهرين إلى المبادرة إلى فتح ما تبقَّى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وفي بيان، قالت قيادة الجيش اللبناني "إلحاقاً للبيانات السابقة التي أصدرتها قيادة الجيش، وبعد مرور ثلاثة عشر يوماً على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطوّرات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقَّى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها ووصل جميع المناطق بعضها ببعض تنفيذاً للقانون والنظام العام".

كما أكدت قيادة الجيش اللبناني على حقّ التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المُصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون، وذلك في الساحات العامة فقط.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

قيادة الجيش اللبناني حركة الاحتجاجات قطع طرق حيوية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء