محافظ كربلاء: المدينة شهدت تظاهرات سلمية، والحكومة تحميها

الوقت- اعلن محافظ كربلاء العراقية نصيف الخطابي ان المدينة شهدت تظاهرات سلمية، والحكومة تحميها.

وقال محافظ كربلاء ان الوضع طبيعي في مدينة كربلاء المقدسة وان العتبات لم تغلق ابوابها والزوار موجودون.

واشار الخطابي الى وجود مندسين لضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم. مشيرا الى ان العمل في مدينة كربلاء مستمر رغم الفبركات الاعلامية.

ولفت الخطابي الى ان عناصر مندسة دخلت الى كربلاء لحرف التظاهرات السلمية في المدينة مؤكدا وجود اعداء لم يستطيعوا ايصال الدواعش الى المدينة فاغاضهم ذلك وقاموا بفبركة تلك الافلام، واوضح محافظ كربلاء الافلام التي بثت حول قتلى في كربلاء مفبركة وهي ليست في المدينة المقدسة.

وكانت قيادة شرطة كربلاء قد نفت صباح اليوم الثلاثاء، مانشرته وسائل اعلام سعودية بشان سقوط ضحايا في مدينة كربلاء المقدسة.

كما نفت صحة كربلاء وقوع ضحايا في تظاهرات يوم امس كما لفتت الى وجود حالة واحدة فقط تعرضت للوفاة وهي تُصنف على أنها جنائية وخارج منطقة التظاهر.