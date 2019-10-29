الاحتلال يرفع درجة "التأهب" في ممثلياته بالخارج.. لهذا السبب

الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء، أنه جرى رفع درجة التأهب في بعض الممثليات الإسرائيلية بالخارج، وذلك بعد تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان" أن هذه الخطوة تأتي "خشية من تعرض هذه الممثليات لهجوم إيراني"، مشيرة إلى أن "القوات الجوية اتخذت أيضا الاستعدادات اللازمة تحسبا لاحتمال تعرض أهداف إسرائيلية لهجوم بصواريخ كروز وطائرات مسيرة مفخخة مثل الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين".

وكان نتنياهو زعم الاثنين، أن إيران تشكل تهديدا على السلام في الشرق الأوسط برمته، مضيفا أن "إيران تعمل جاهدة على إنتاج صواريخ باليسيتية باستطاعتها أن تطال أي هدف في المنطقة، وتقوم بنشر صواريخ دقيقة في أماكن مختلفة، لا سيما اليمن، لكي تستهدف إسرائيل".

وطالب نتنياهو خلال لقائه بوزير الخزانة الأمريكية ستيفان منوتشين بالقدس المحتلة، بضرورة تكثيف الجهود الدولية، للتصدي لإيران وتشديد العقوبات المفروضة عليها.