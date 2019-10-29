تشيلي.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة

الوقت-وقعت أمس الإثنين اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في وسط سانتياغو بعد ساعات قليلة من إجراء الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا تعديلاً حكومياً.

وتركّزت المواجهات بين القصر الرئاسي و"ساحة إيطاليا" التي تحوّلت إلى مركز للتظاهر منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع مواجهات في فالباريسو وكونسبسيون.

وكان الرئيس التشيلي قد أجرى تعديلاً حكومياً طاول ثلث الوزراء، ومن بين الذين تم استبدالهم وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية، في محاولة لتهدئة غضب المحتجين.

وكان بينيرا قد رفع منتصف ليل الأحد الماضي حال الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها.

ويذكر أن السُلطات فرضت حال الطوارئ وحظرت التجوّل نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنيّة منذ عقود، إثر خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة.