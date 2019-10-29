الاجتماع الوزاري للدول الضامنة لعملية أستانا حول سوريا ينطلق اليوم في جنيف

الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف سيشارك اليوم الثلاثاء في اجتماع وزاري حول سوريا للدول الضامنة لعملية أستانا في جنيف.

مصادر في الخارجية الروسية، أشارت إلى أنّ "لافروف سيزور يوم 29 تشرين أول/ أكتوبر جنيف، حيث سيشارك في اجتماع وزاري بصيغة أستانا، وسيجري محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، برفقة وزيري خارجية إيران وتركيا".

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي "عشية الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية المزمع عقده يوم 30 تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أعلن أمس الإثنين انطلاق أعمال اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أنّ الاجتماعات "ستكون بقيادة وملكيّة سوريّة".

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية تمّ تشكيلها تنفيذاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في سوتشي في كانون الثاني/ يناير عام 2018.

وتضمّ اللجنة 150 ممثلاً عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.