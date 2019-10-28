حاكم مصرف لبنان المركزي ينفي حديثه عن انهيار الاقتصاد اللبناني خلال ايام

الوقت- نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، تصريحات نسبتها له شبكة "سي إن إن" مفادها، أن الاقتصاد اللبناني على بعد أيام من الانهيار.

وأوضح سلامة في حديث لوكالة "رويترز" أن ما نقلته عنه "سي إن إن" لا يعكس ما كان يقصده عندما تحدث عن وضع الاقتصاد اللبناني.

وأكد سلامة أن لبنان يحتاج إلى حلول سياسية سريعة لإنقاذ البلد من أزمته.

وقال: "لم أقل إننا سننهار في غضون أيام. قلت إننا بحاجة إلى حل في غضون أيام لاستعادة الثقة وتجنب الانهيار في المستقبل".

وأضاف أنه سيتم الحفاظ على ربط العملة المحلية بالدولار، وأن الهدف هو حماية أموال المودعين، لافتا إلى أن المصارف ستفتح أبوابها مجددا فور عودة الهدوء، وأن "السلطات لم تطلب منها الإغلاق".