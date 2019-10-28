وفد الحكومة السورية يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية

الوقت- وصل وفد الحكومة السورية، اليوم الاثنين إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

قالت وكالة "سانا" للأنباء، أن اجتماعات اللجنة ستنطلق الأربعاء المقبل، بمشاركة 150 عضوا. وستبدأ المناقشات يوم الجمعة، وبعد ذلك ستكون هناك لجنة مصغرة من 45 عضوا، بما في ذلك 15 عضوا تدعمهم الحكومة السورية، و15 للأطراف الأخرى و15 من المجتمع المدني.

وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، في وقت سابق اليوم، إلى أن عمل اللجنة يستند إلى مبادئ أساسية، تتضمن احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي 23 سبتمبر الماضي، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية، ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ عام 2011.

وتتكون اللجنة من 150 عضوا، بواقع 50 عضوا عن كل من الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني.