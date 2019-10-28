الرئيس العراقي: لم نعد متأكدين من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف

الوقت- صرح الرئيس العراقي برهم صالح خلال مقابلة أجراها مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأسبوع الماضي ونشرت اليوم الاثنين، أنه لم يعد متأكدا من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف.

وأكد أن "الولايات المتحدة حليف مهم وشريك.. نريد استمرار هذا الأمر ولا نريد بالتأكيد استخدام أراضينا".

وأشار إلى أن العراق يثمن علاقته مع الولايات المتحدة التي تمتد لـ16 عاما، لكن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجعل الأمر صعبا.

وقال الرئيس العراقي إن "القوة الحالية للولايات المتحدة توضع محل شك بطريقة جادة للغاية.. وحلفاء أمريكا قلقون بشأن الاعتماد على واشنطن"

وشدد صالح قائلا "لسنا من الذين يذهبون للأمريكان أو الروس ويقولون لهم إذا لا تفعل هنا من أجلي سأذهب في الاتجاه الآخر"، متابعا "لكننا نحتاج إلى التفكير في أولوياتنا".

وأبدى الرئيس العراقي مخاوفه مما حصل في شمال سوريا والانسحاب الأمريكي وكيف ترك الأكراد لمواجهة الأمر وحدهم، ناهيك عما يمكن أن يتسبب به هذا الأمر من خطر عودة تنظيم "داعش" إلى المنطقة.

كما عبر برهم صالح عن القلق من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن هذه الحرب ستؤدي إلى "كارثة على الجميع".