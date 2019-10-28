كان لإيران دور كبير في الحرب ضد "داعش".. لكن لماذا لم يتقدّم "ترامب" بالشكر لطهران ؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 2 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟ الوقت- مع إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته دخل لبنان مرحلة سياسيّة جديدة تتزامن مع أزمة مالية غير مسبوقة وتحرّكات شعبية واسعة.

النفط السوري واللصوصية الأمريكية الوقت- لا حدود في هذا العالم لقذارة الولايات المتحدة الأمريكية، التي رافق الخراب والدمار والفوضى قدومها إلى الشرق الأوسط وإلى اي مكان تحط رحالها فيه، وكأن غايتها الأساسية فقط نشر الفوضى في جميع أرجاء ...

الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار الوقت- تسعى بعض الدول العربية إلى تقسيم اليمن وذلك من أجل تنفيذ بعض خططها الخبيثة في بحر عمان والمتمثلة في إنشاء خط أنابيب للنفط يمر من محافظة "المهرة" وصولا إلى بحر عمان وذلك من أجل تجنب مرور ناقلات النفط التابعة لها من مضيق هرمز.

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟ الوقت- يتواصل الحراك الشعبي في لبنان وسط متغيّرات وضعته على مفترق طريق. فقد دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنصاره للخروج من الساحات بعد سرده للايجابيات

ما هو سرّ تزايد مواقف الرياض المعادية ضد طهران؟ الوقت- قبل عدة أيام قام وزير الدفاع الأمريكي بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية وبالتزامن مع هذه الزيارة كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن التحركات الأمريكية والسعودية المناهضة لإيران شهدت ارتفاعات كبيراً خلال الايام الماضية.

أخبار

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق

الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق.

رويترز: أمريكا ستسمح بمواصلة العمل مع إيران عن طريق إصدار إعفاءات من الحظر الوقت- نقلت وكالة رويترز عن "مصدرين مطلعين" يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية .

حزب الله وحركة أمل ينفيان الاتصال بقائد الجيش اللبناني الوقت- نفى كل من حزب الله وحركة أمل اللبنانيتين ما تمّ تسريبه عبر موقع التواصل الاجتماعي الواتساب حول قيام اثنين من أعضائهما بالاتصال بقائد الجيش اللبناني.

النيابية الأمريكية تستدعي بولتون للشهادة في تحقيق عزل ترامب الوقت- استدعت اللجان النيابية الأمريكية التي تتولى التحقيق الرامي لعزل الرئيس دونالد ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، للإدلاء بإفادته حول استغلال السلطة من قبل سيّد البيت الأبيض.

ظريف: بدأ التحرك نحو سيادة القانون في سوريا.. الطريق صعب ولكن لا بديل عنه الوقت- علّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على بدء عمل لجنة الدستور السوري.

موسوي: إيران على استعداد لبسط التعاون البنّاء مع وكالة الطاقة الذرية الدولية الوقت- أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية "سيدعباس موسوي" عن تهانيه لمدير وكالة الطاقة الذرية الدولية الجديد "رافائيل غروسي" وقال إن إيران على استعداد لبسط التعاون البناء مع الوكالة في إطار حسن النوايا والاحترام المتبادل ومراعاة الدقة المهنية والحيادية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

إيران: سنمضي بالخطوة الرابعة إذا لم نتوصل إلى نتيجة في المباحثات الوقت- قال مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي، اليوم الأربعاء، أن ايران ستمضي في الخطوة الرابعة إذا لم تتوصل إلى نتيجة في المباحثات مع أوروبا.

تحالف الفتح: أغلب الكتل مع دعم الحكومة لإكمال الإصلاحات الوقت- أكد تحالف الفتح، الثلاثاء، أن أغلب الكتل السياسية في المجلس مع دعم الحكومة لإكمال الإصلاحات وتلبية مطالب المتظاهرين بما فيها تحالف الفتح.

مصادر عسكرية تكشف مصير "جنود سوريين" أسرتهم تركيا الوقت- أفادت مصادر عسكرية بأن مشكلة الـ 18 عسكرياً يعتقد أنهم من الجيش السوري، والذين أعلنت وزارة الدفاع التركية أسرهم، ستحل صباح اليوم الأربعاء.

مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال الوقت- جدد مستوطنون إسرائيليون اليوم الأربعاء اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وزير الدفاع التركي يعلن موعد تسيير الدوريات التركية الروسية في سوريا الوقت- أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ستباشر قريباً تسيير الدوريات المشتركة مع روسيا في "المنطقة الآمنة" شمال شرقي سوريا.

قيادة الجيش اللبناني تدعو المتظاهرين إلى فتح الطرقات الوقت- دعت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه، المتظاهرين إلى المبادرة إلى فتح ما تبقَّى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

البيان المشترك لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا يؤكد على استقلال ووحدة أراضي سوريا الوقت- أكد البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانة "ايران وروسيا وتركيا" الالتزام بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

محافظ كربلاء: المدينة شهدت تظاهرات سلمية، والحكومة تحميها محافظ كربلاء: المدينة شهدت تظاهرات سلمية، والحكومة تحميها

رسالة من رئيس الوزراء العراقي الى السيد مقتدى الصدر وهذا مضمونها رسالة من رئيس الوزراء العراقي الى السيد مقتدى الصدر وهذا مضمونها

اللواء سليماني والسيد نصر الله على قائمة كيان الاحتلال للاغتيالات اللواء سليماني والسيد نصر على قائمة كيان الاحتلال للاغتيالات

الحريري يعلن نيته تقديم استقالته لرئيس الجمهورية الحريري يعلن نيته تقديم استقالته لرئيس الجمهورية

الاحتلال يرفع درجة "التأهب" في ممثلياته بالخارج.. لهذا السبب الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء، أنه جرى رفع درجة التأهب في بعض الممثليات الإسرائيلية بالخارج، وذلك بعد تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

تشيلي.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة الوقت-وقعت أمس الإثنين اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في وسط سانتياغو بعد ساعات قليلة من إجراء الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا تعديلاً حكومياً.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق

ظريف: بدأ التحرك نحو سيادة القانون في سوريا.. الطريق صعب ولكن لا بديل عنه

موسوي: إيران على استعداد لبسط التعاون البنّاء مع وكالة الطاقة الذرية الدولية

النيابية الأمريكية تستدعي بولتون للشهادة في تحقيق عزل ترامب

رويترز: أمريكا ستسمح بمواصلة العمل مع إيران عن طريق إصدار إعفاءات من الحظر

حزب الله وحركة أمل ينفيان الاتصال بقائد الجيش اللبناني

كابوس الصواريخ اليمنية وأرق نتنياهو المزمن

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار

انتخابات ثالثة: هل يصطدم غانتس بحائط "نتنياهو"؟

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟

كشمير بين الهند وباكستان.. اتهامات متبادلة ومستقبل مجهول

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

آخر التطورات على الساحة العراقية.. من هي الجهات السياسية المسلّحة التي تسعى لإسقاط "عادل عبد المهدي"؟

ردود الفعل العالمية على مقتل "البغدادي".. من حقد الديمقراطيين إلى الشك الروسي

محافظ كربلاء: المدينة شهدت تظاهرات سلمية، والحكومة تحميها

"ابن فرحان" الوزير المتعطش للحرب.. من هو وزير خارجية السعودية الجديد؟

تقدم كبير للجيش السوري في مدينتي الدرباسية ورأس العين الحدوديتين

تداعيات مقتل البغدادي.. لماذا دمّرت أمريكا صندوقها الأسود؟

ساندرز: يجب تحويل جزء من المساعدات الأميركية إلى سكان غزة!

رئيس الوزراء العراقي: عازمون على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد

بعد إغلاقه لثماني سنوات... اعادة افتتاح المتحف الوطني بحلب

ما هو سرّ تزايد مواقف الرياض المعادية ضد طهران؟

إيران الثامنة عالمياً في مجال صناعة طائرات التدريب العسكرية + صور

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور

آخر التطورات الميدانية لعملية "نبع السلام" التركية.. هل تسعى تركيا لإطلاق سراح الآلاف من معتقلي داعش ؟ + خريطة ميدانية وصور

ما هي قصة الدعوة للمظاهرات مجدداً في السودان؟

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً

من هم القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني ؟ + صور

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟

شمال سوريا بعد 72 ساعة من الغزو التركي.. ماهي الأهمية الاستراتيجية لمدينتي "تل أبيض ورأس العين"؟+ خريطة ميدانية وصور

قيس سعيد.. درس جديد للعالم بالديمقراطية

هل يستطيع "ابن سلمان" التخلص من "شبح خاشقجي"؟

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة

رويترز: ابن سلمان يريد الخروج من اليمن اليوم قبل الغد ولكن!

البخيتي: عودة سمير رضوان ضربة قوية لدول العدوان!

حمدوك والبرهان يزوران السعودية والإمارات.. هل بدأت الجارتان في نسج شباكهما للإيقاع بالخرطوم في مستنقعهما؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقابلات
عضو مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي لوكالة مهر الإخبارية:

كان لإيران دور كبير في الحرب ضد "داعش".. لكن لماذا لم يتقدّم "ترامب" بالشكر لطهران ؟

الثلاثاء 30 صفر 1441
 
 
 
 
 
كان لإيران دور كبير في الحرب ضد "داعش".. لكن لماذا لم يتقدّم "ترامب" بالشكر لطهران ؟

مواضيع ذات صلة

ردود الفعل العالمية على مقتل "البغدادي".. من حقد الديمقراطيين إلى الشك الروسي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلن صباح يوم أمس الأحد مسؤول حكومي أمريكي أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية قامت بتنفيذ عملية عسكرية ضد زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي "أبو بكر البغدادي" ووفقاً لمجلة "نيوزويك تايمز" الأمريكية، فلقد قتل "البغدادي" في هذه العملية العسكرية. 

وفي هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الإخبارية، أن العملية نُفذت في محافظة "إدلب" الواقعة شمال غرب سوريا بعد تلقّي معلومات موثوق بها، وحول هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الاثنين في بيان لها نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المسؤولين العسكريين الأتراك والأمريكيين تبادلوا الكثير من المعلومات للتنسيق فيما بينهم قبل بدء هذه العملية العسكرية الليلة الماضية في مدينة "إدلب"، حيث قالت وزارة الدفاع التركية: "قبل العملية الأمريكية الليلة الماضية في مدنية إدلب، كانت هناك حاجة لتبادل المعلومات والتنسيق بين المسؤولين العسكريين الأتراك والأمريكيين".

وحول هذا السياق، أكد "دونالد ترامب" الرئيس الأمريكي يوم أمس الأحد مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "أبو بكر البغدادي" في غارة قادتها القوات الأمريكية في سوريا، وذكر الرئيس الأمريكي أن "البغدادي" قتل نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة بعد أن فرّ من القوات الأمريكية إلى نفق مسدود،  كما ذكر الرئيس "ترامب"، أن "أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم داعش مات وهو يبكي ويصرخ في هجوم شنّته القوات الأمريكية الخاصة شمال غرب سوريا فيما وصفه بانتصار كبير على التنظيم المتشدد. 

وأضاف إن تحليل الحمض النووي الذي أُجري بعد 15 دقيقة من مقتل البغدادي جاء إيجابياً، وأشار "ترامب" أيضاً إلى أن "البغدادي" كان رجلاً مريضاً وفاسداً والآن ذهب إلى غير رجعة"، مضيفاً إن اعتقال أو قتل "البغدادي" كان على صدر الأولويات الأمنية للإدارة الأمريكية. 

كما أشار الرئيس "ترامب" إلى أن ثماني طائرات هليكوبتر نقلت القوات الخاصة الأمريكية إلى المنزل الذي كان يختبئ به "البغدادي" وإنه جرى إطلاق النار قبل اقتحام المبنى بعد تفجير الجدران لتفادي باب رئيس ملغوم، وأوضح الرئيس "ترامب" أن القوات الخاصة أمضت نحو ساعتين في المكان وحصلت على مواد ومعلومات بالغة الحساسية.

في هذا الصدد، أجرت وكالة مهر للأنباء مقابلة صحفية مع البروفيسورة "شيرين هانتر"، الأستاذ بجامعة "جورج تاون" الامريكية وعضوة مجلس العلاقات الخارجية بأمريكا.

المراسل: قالت أمريكا إنها قتلت "أبو بكر البغدادي" في مدينة "إدلب"، وأكد الرئيس "ترامب" على هذا الخبر، وشكر تركيا والعراق والأكراد السوريين على مساعدة القوات الأمريكية في هذه العملية، ما مدى تأثير أخبار مقتل "البغدادي" على باقي أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وهل هذا الخبر سيصبّ في مصلحة الحملة الدعائية لـ"ترامب"؟

"شيرين هانتر": إن عملية قتل "البغدادي" كانت جزءاً من عملية دعائية لمواجهة الرد النقدي على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، والتي كان لها أثر سلبي على الساحة السورية، حيث كشف العديد من الخبراء السياسيين بأن ذلك الانسحاب أدى إلى استيقاظ العديد من خلايا داعش النائمة.

وهنا يمكننا القول بأن "ترامب" يريد أن يظهر أن هذا لن يحدث وبالنسبة لشكر "ترامب" لكل من تركيا والعراق، فإن هذا الشكر ما هو إلا جانب واحد من جوانب الدعاية، والمفارقة الغربية هنا هي أن تركيا كانت خلال السنوات الماضية تقدّم الكثير من الدعم لتنظيم "داعش" الإرهابي بينما كانت إيران تحاربه، لكن لا العراقيون ولا الغربيون قدّروا العمل الجاد الذي قامت به إيران في سبيل محاربة تلك الجماعة الإرهابية في سوريا والعراق.

المراسل: هل تعتبر عملية قتل "البغدادي" إنجازاً مهمّاً لـ"ترامب" وهل ستصبّ هذه العملية في مصلحة "ترامب" خلال الانتخابات الرئاسية القادمة؟

"شيرين هانتر": في رأيي، عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية، سيتم نسيان قضية قتل "البغدادي" ولن تؤثر على انتصار أو هزيمة الرئيس "ترامب".

المراسل: لقد تقدّم "ترامب" بالشكر للأكراد السوريين الذين ساعدوا القوات الأمريكية في العملية، كيف يمكن الجمع بين هذا التعاون ونهج "ترامب" الأخير تجاه الأكراد السوريين شمال سوريا؟

"شيرين هانتر": من حيث المبدأ، يجب ألّا تخاف الأقليات أو القبائل من قوة القوى العظمى ولا ينبغي عليها أيضاً تصديق التصريحات الودّية لتلك الدول والتي تعبّر فيها عن امتنانها وشكرها. وكما هو معروف، إن القوى العظمى ليس لها أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون، إنهم دائماً يتابعون مصالحهم، رغم أنهم يبررون سلوكهم باللجوء إلى مُثُل وقيم مثل حقوق الإنسان أو حماية حرية الشعوب، وهنا يمكننا القول بأن واشنطن سوف تقدّم الدعم اللازم للأكراد حتى تحقق كل مصالحها وسوف تتخلى عنهم عندما يتعذّر عليها تحقيق تلك المصالح، كما أن باقي القوى العظمى الأخرى تفعل الشيء نفسه.

المراسل: أعلن "ترامب" متفاخراً بأن أمريكا هي التي قتلت "البغدادي"، ولكن العديد من التقارير كشفت بأن أحد الأسباب الرئيسة لتشكيل مثل هذه الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط يرجع إلى وجود قوات أجنبية في المنطقة، بما في ذلك القوات الأمريكية وتبعاً لذلك، يمكن القول بأن استمرار وجود القوات الأمريكية في المنطقة سوف يساعد على استيقاظ الخلايا النائمة لهذه الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا يرى العديد من الخبراء بأن مقتل "أبو بكر البغدادي" ما هو إلا مجرد دعاية إعلامية يسعى "ترامب" للاستفادة منها، ما هو تقييمك لهذا الموضوع؟

"شيرين هانتر": إن عملية قتل "البغدادي" لن تستأصل جذور تنظيم "داعش" الإرهابي وذلك لأنه نشأ وترعرع تحت مظلة الكثير من الأفكار التكفيرية الوهابية وتحت حالة التفكك الداخلي في بعض البلدان التي عاشت خلال الفترة الماضية في صراعات إقليمية مكثفة، وفي رأيي، هناك بلدان ليست صادقة في محاربة الإرهاب وذلك لأن العديد من الدول تستخدم الجماعات الإرهابية كأدوات لها وفي العقدين الأخيرين، كانت مكافحة الإرهاب ذريعة للتدخل العسكري في العديد من بلدان المنطقة، وكل دولة تقسّم الإرهابيين إلى سيئين وجيدين ويمكن أن تصف إحدى الدول شخصاً ما إرهابياً، بينما قد تصفه دولة أخرى بأنه شخص داعٍ للحرية والاستقلال، وتنظيم "داعش" نفسه برز أولاً كوسيلة لمواجهة الجماعات الشيعية في العراق وإيران.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مقتل البغدادي ترامب سياسيات شيرين هانتر مقابلة مصالح

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء