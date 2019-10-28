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  الثلاثاء 30 صفر 1441

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عضو مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي لوكالة مهر الاخبارية:

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الثلاثاء 30 صفر 1441
 
 
 
 
 
كان لإيران دورا كبيرا في الحرب ضد "داعش"، لكن لماذا لم يتقدم "ترامب" بالشكر لطهران ؟

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الوقت- أعلن صباح يوم أمس الاحد مسؤول حكومي أمريكي أن قوات العمليات الخاصة الامريكية قامت بتنفيذ عملية عسكرية ضد زعيم تنظيم "داعش" الارهابي "أبو بكر البغدادي" ووفقا لمجلة "نيوزويك تايمز" الامريكية، فلقد قتل "البغدادي" في هذه العملية العسكرية. وفي هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية، إن العملية نُفذت في محافظة "إدلب" الواقعة في شمال غرب سوريا بعد تلقي معلومات موثوق بها وحول هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين في بيان لها نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المسؤولين العسكريين الأتراك والأمريكيين تبادلوا الكثير من المعلومات للتنسيق فيما بينهما قبل بدء هذه العملية العسكرية الليلة الماضية في مدينة "إدلب". حيث قالت وزارة الدفاع التركية: "قبل العملية الأمريكية الليلة الماضية في مدنية إدلب، كانت هناك حاجة لتبادل المعلومات والتنسيق بين المسؤولين العسكريين الاتراك والامريكيين".

وحول هذا السياق، أكد "دونالد ترامب" الرئيس الأمريكي يوم أمس الأحد مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "أبو بكر البغدادي" في غارة قادتها القوات الأمريكية في سوريا وذكر الرئيس الأمريكي إن "البغدادي" قتل نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة بعد أن فرّ من القوات الأمريكية إلى نفق مسدود كما ذكر الرئيس "ترامب"، إن "أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم داعش مات وهو يبكي ويصرخ في هجوم شنته القوات الأميركية الخاصة في شمال غرب سوريا فيما وصفه بانتصار كبير على التنظيم المتشدد. وأضاف أن تحليل الحمض النووي الذي أُجري بعد 15 دقيقة من مقتل البغدادي جاء إيجابيا. وأشار "ترامب" أيضا إلى أن "البغدادي" كان رجلا مريضا وفاسدا والآن ذهب إلى غير رجعة"، مضيفا أن اعتقال أو قتل "البغدادي" كان على صدر الأولويات الأمنية للإدارة الأمريكية. كما أشار الرئيس "ترامب" إلى أن ثماني طائرات هليكوبتر نقلت القوات الخاصة الأمريكية إلى المنزل الذي كان يختبئ به "البغدادي" وإنه جرى إطلاق النار عليها قبل اقتحامها المبنى بعد تفجير الجدران لتفادي باب رئيسي ملغوم. وأوضح الرئيس "ترامب" أن القوات الخاصة أمضت نحو ساعتين في المكان وحصلت على مواد ومعلومات بالغة الحساسية.

في هذا الصدد ، أجرت وكالة مهر للانباء مقابلة صحفية مع البروفيسورة "شيرين هانتر"، الأستاذ بجامعة "جورج تاون" الامريكية وعضوة مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة.

المراسل: قالت الولايات المتحدة إنها قتلت "أبو بكر البغدادي" في مدنية "إدلب"، وأكد الرئيس "ترامب" على هذا الخبر، وشكر تركيا والعراق والأكراد السوريين على مساعدة القوات الامريكية في هذه العملية. ما مدى تأثير أخبار مقتل "البغدادي" على باقي أعضاء تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا وهل هذا الاخبار سوف تصب في صالح الحملة الدعائية لـ"ترامب"؟

"شيرين هانتر": إن عملية قتل "البغدادي" كانت جزء من عملية دعائية لمواجهة الرد النقدي على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، والتي كان لها أثر سلبي على الساحة السورية، حيث كشف العديد من الخبراء السياسيين بأن ذلك الانسحاب أدى إلى استيقاظ العديد من خلايا داعش النائمة.

وهنا يمكننا القول بأن "ترامب" يريد أن يظهر أن هذا لن يحدث وبالنسبة لتشكر "ترامب" من تركيا والعراق، فإن هذا التشكر ما هو إلا جانب واحد من جوانب الدعاية. والمفارقة الغربية هنا هي أن تركيا كانت خلال السنوات الماضية تقدم الكثير من الدعم لتنظيم داعش الارهابي بينما كانت طهران تحاربها إيران، لكن لا العراقيون ولا الغربيون قدّروا العمل الجاد الذي قامت به إيران في سبيل محاربة تلك الجماعة الارهابية في سوريا والعراق.

المراسل: هل تعتبر عملية قتل "البغدادي" إنجازًا مهمًا لـ"ترامب" وهل ستصب هذه العملية في صالح "ترامب" خلال الانتخابات الرئاسية القادمة؟

"شيرين هانتر": في رأيي، عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية، سيتم نسيان قضية قتل "البغدادي" ولن تؤثر على انتصار أو هزيمة الرئيس "ترامب".

المراسل: لقد تقدم "ترامب" بالشكر للأكراد السوريين الذين ساعدوا القوات الامريكية في العملية، كيف يمكن الجمع بين هذا التعاون ونهج "ترامب" الأخير تجاه الأكراد السوريين في شمال سوريا؟

"شيرين هانتر": من حيث المبدأ، يجب أن لا تخاف الاقليات أو القبائل من قوة القوى العظمى ولا ينبغي عليها أيضا تصديق التصريحات الودّية تلك الدول والتي تعبر فيها عن امتنانها وشكرها. وكما هو معروف، إن القوى العظمى ليس لها أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون. إنهم دائمًا يتابعون مصالحهم، رغم أنهم يبررون سلوكهم باللجوء إلى مُثُل وقيم مثل حقوق الإنسان أو حماية حرية الشعوب. وهنا يمكننا القول بأن واشنطن سوف تقدم الدعم اللازم للأكراد حتى تحقق كافة مصالحها وسوف تتخلى عنهم عندما يتعذر عليها تحقيق تلك المصالح. كما أن باقي القوى العظمى الأخرى تفعل الشيء نفسه.

المراسل: أعلن "ترامب" متفاخرا بأن الولايات الامريكية هي التي قتلت "البغدادي"، ولكن العديد من التقارير كشفت بأن أحد الأسباب الرئيسية لتشكيل مثل هذه الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط يرجع إلى وجود قوات أجنبية في المنطقة، بما في ذلك القوات الامريكية وتبعا لذلك، يمكن القول بأن استمرار تواجد القوات الامريكية في المنطقة سوف يساعد على استيقاظ الخلايا النائمة لهذه الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. ولهذا يرى العديد من الخبراء بأن مقتل "أبو بكر البغدادي" ما هو إلا مجرد دعاية اعلامية يسعى "ترامب" للاستفادة منها. ما هو تقييمك لهذا الموضوع؟

"شيرين هانتر": إن عملية قتل "البغدادي" لن تستأصل جذور تنظيم داعش الارهابي وذلك لأنه نشأ وترعرع تحت مظلة الكثير من الأفكار التكفيرية الوهابية وتحت حالة التفكك الداخلي في بعض البلدان التي عاشت خلال الفترة الماضية في  صراعات إقليمية مكثفة. وفي رأيي، هناك بلدان ليست صادقة في محاربة الإرهاب وذلك لأن العديد من الدول تستخدم الجماعات الإرهابية كأدوات لها وفي العقدين الأخيرين، كانت مكافحة الإرهاب ذريعة للتدخل العسكري في العديد من بلدان المنطقة. وكل دولة تقسم الإرهابيين إلى سيئين وجيدين ويمكن أن تصف إحدى الدول شخصاً ما إرهابيًا، بينما قد تصفها دولة أخرى بأنه شخصا داعياً للحرية والاستقلال. وتنظيم داعش نفسه برز أولاً كوسيلة لمواجهة الجماعات الشيعية في العراق وإيران.

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