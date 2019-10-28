آخر استطلاعات الرأي الامريكية؛ السياسات الأمريكية هي السبب الرئيسي للتوتر في الشرق الأوسط

الوقت- أجرت جامعة "ماريلاند" الامريكية دراسة استقصائية على مستوى الشعب الأمريكي خلال الفترة بين الـ3 سبتمبر و الـ20 سبتمبر وخلال الفترة بين الـ4 والـ10 من أكتوبر الماضي، ولقد كانت نتائج تلك الدراسة التي دارت حول التطورات الاخيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مثيرة للاهتمام. يذكر أن القائمين على تلك الدراسة قاموا بوضع عدد من الاسئلة وعرضها على 3016 شخص بشكل عشوائي عبر الهاتف والبريد الإلكتروني داخل الولايات المتحدة ومن أبرز ما جاء في تلك الدراسة هو طرح السؤال القائل هل ينبغي على القوات الامريكية مغادرة سوريا، وماذا ستعمل واشنطن مع إيران خلال الفترة المقبلة، ولماذا ازداد التوتر في الشرق الأوسط ؟.

التعامل مع ايران

قبل هجوم الطائرات بدون طيار اليمنية على منشآت نفط "أرامكو" السعودية في الـ14 سبتمبر الماضي، أيد 44 ٪ من الامريكيين سياسة "ترامب" تجاه إيران، بينما عارض 51 ٪ هذه السياسية، ولكن بعد هذا الهجوم، أضيف 6 ٪ من اولئك المؤيدين لسياسة "ترامب" إلى اولئك المعارضين. ومع ذلك، هذا لا يعني أن المؤيدين الأمريكيين يفضلون ردا أكثر حزما من جانب "ترامب" لشن حرب ضد إيران. حيث أن 75 ٪ من المواطنين الامريكيين لا يزالون يقولون، "بأنه يجب على الولايات المتحدة الاعتماد على أداة غير حرب فيما يتعلق بإيران".

وحتى إذا تم الحصول على "أدلة كافية على مسؤولية إيران عن مهاجمة أرامكو"، إلا أن 66 ٪ من الأمريكيين ما زالوا يعارضون اقتراح الهجوم على إيران وهذا الامر يشمل أيضا الجمهوريين الذين يدعمون في الغالب التدخل العسكري، حيث اقترح 45 ٪ فقط منهم بشن هجوم على إيران إذا كان هناك دليل كافي لتورطها في مهاجمة "أرامكو" السعودية، و 53 ٪ يعارضون العمل العسكري.

كما أن الديمقراطيون الذين يعتبرون أكثر ليونة، لا يزال 77 ٪ منهم يعارضون خيار الحرب وأما بالنسبة للمواطنون المستقلون، فإن 70 ٪ منهم يعارضون خيار الحرب و 25 ٪ منهم يؤيدونها. وفي هذا الصدد كشفت هذه الدراسة أن 39 ٪ من الأمريكيين كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة كانت ستقوم بحملة عسكرية ضد إيران خلال السنوات الثلاث الماضية. وبعد هجوم الـ14 سبتمبر الماضي زادت النسبة المئوية لأولئك الذين يعتقدون بأن واشنطن سوف تشن هجوم على ايران ووصلت نسبتهم إلى حوالي 51 ٪ من اولئك المواطنين المستقلين و 71 ٪ من أعضاء الحزب الديمقراطي.

إن هذه الزيادة في الاحتمال ليست مرتبطة فقط بهجوم الطائرات بدون طيار اليمنية على مصافي شركة "أرامكو" السعودية، وإنما بما تم طرحة في تلك الدراسة حول التطورات الميدانية في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

والسؤال الآخر المثير للاهتمام هو: "ما هو الهدف الأكثر أهمية بالنسبة لسياسات ترامب الحالية تجاه إيران؟" وفي الاجابة على هذا السؤال، قال حوالي 30 ٪ من الامريكيين أن هدف "ترامب" هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لكن في نفس الوقت، قالوا إن "ترامب" يريد العمل عكس سياسات أوباما فقط!

التوتر في الخليج الفارسي

"ما هو أهم سبب للتوترات في الخليج الفارسي؟" هذا هو السؤال الذي طرحه خبراء هذه الدراسة التي قام بها عدد من أعضاء جامعة "ماريلاند" الامريكية، حيث أجاب 74 ٪ من المواطنين الامريكيين أن السياسات الأمريكية هي العامل الرئيسي في نشوب تلك التوترات في منطقة الخليج الفارسي، بينما قال 5 ٪ إن القتال في اليمن هو السبب، وقال 36 ٪ إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هو السبب وأعرب 34 ٪ منهم بأن فرض واشنطن للكثير من العقوبات على طهران هو السبب الرئيسي في حدوث تلك التوترات في الخليج، بينما ألقى 22 ٪ باللوم على "طبيعة النظام الإيراني" واعتبروها هي السبب وراء هذه التوترات.

وهناك رقمان آخران في هذا القسم من هذه الدراسة مثيران للاهتمام. أولاً، اختار 51 ٪ من الديمقراطيين مغادرة الولايات المتحدة من بين الخيارات الأربعة التي أدت إلى نشوب التوترات في منطقة الخليج الفارسي. وثانيا عارض 40 ٪ من الجمهوريين العقوبات التي فرضها "ترامب" ضد إيران وقالوا بأنها السبب الرئيسي وراء حدوث تلك التوترات.

الانسحاب من سوريا

منذ الإعلان عن قرار "ترامب" بانسحاب القوات الامريكية من سوريا، تغيرت وجهات نظر الكثير من المواطنين الامريكيين، حيث وافق 27 ٪ منهم على هذا الانسحاب عندما اجريت الدراسة في الـ 7 وال، 8 أكتوبر الماضي، ولكن في اليوم الـ9 أكتوبر و الـ10 كانت نسبة اولئك الموافقين قد انخفضت ووصلت إلى 21 ٪. وبدلاً من ذلك، زادت معارضة هذا القرار من 42 ٪ ووصلت إلى 46٪ خلال نفس الفترة.

التواجد في أفغانستان

وفيما يتعلق بالتواجد الامريكي في أفغانستان دعا " 34 ٪ من المواطنين المستقلين، و 38 ٪ من الديمقراطيين، و 34 ٪ من الجمهوريين" إلى ضرورة بقاء القوات الامريكية في الاراضي الافغانية، بينما دعا 23 ٪ منهم بتخفيض عدد القوات الامريكية في افغانستان وطالب 22 ٪ بالخروج الكامل للقوات الامريكية و18 ٪ منهم امتنع عن التصويت.

الخلاصة

لقد أظهرت نتائج هذه الدراسة الاستقصائية التي قامت بها جامعة "ماريلاند" الامريكية، أن الشعب الأمريكي لا يعارض فقط الهجوم على إيران، بل يعارض أيضًا سياسات الولايات المتحدة الحالية تجاه المنطقة. كما أن الكثير من المواطنين الامريكيين يرون بأنه حتى لو كان هناك دليل واضح على تورط إيران في الهجمات الاخيرة على مصافي شركة "أرامكو" السعودية، فإنه لا ينبغي على قادة البيت الابيض الاستعانة بالخيار العسكري ضد طهران, ومع ذلك، فأن الكثير من المواطنين الامريكيين يعتقدون أن الحكومة الأمريكية لن تهتم بوجهات نظرهم وأنها تعد العدة لتوجيه ضربه عسكرية على إيران.