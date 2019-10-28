آخر استطلاعات الرأي الامريكية؛ السياسات الأمريكية هي السبب الرئيسي للتوتر في الشرق الأوسط

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 30 صفر 1441

إخترنا لكم

الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار

الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار الوقت- تسعى بعض الدول العربية إلى تقسيم اليمن وذلك من أجل تنفيذ بعض خططها الخبيثة في بحر عمان والمتمثلة في إنشاء خط أنابيب للنفط يمر من محافظة "المهرة" وصولا إلى بحر عمان وذلك من أجل تجنب مرور ناقلات النفط التابعة لها من مضيق هرمز.

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟ الوقت- يتواصل الحراك الشعبي في لبنان وسط متغيّرات وضعته على مفترق طريق. فقد دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنصاره للخروج من الساحات بعد سرده للايجابيات

ما هو سرّ تزايد مواقف الرياض المعادية ضد طهران؟ الوقت- قبل عدة أيام قام وزير الدفاع الأمريكي بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية وبالتزامن مع هذه الزيارة كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن التحركات الأمريكية والسعودية المناهضة لإيران شهدت ارتفاعات كبيراً خلال الايام الماضية.

انتخابات ثالثة: هل يصطدم غانتس بحائط "نتنياهو"؟ الوقت- بعد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل ائتلاف حكومي خلال المهلة القانونية، كلف رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء زعيم حزب

جنود سعوديون افتراضيون يصطفون لمحاربة السيد "حسن نصر الله" + صور الوقت- كشف "جونز"، الخبير في تحليل البيانات والمعلومات والحسابات الوهمية المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في دراسة تحليلية قام بها مؤخر، أن معظم التغريدات المناهضة للسيد "حسن نصر الله" جاءت من السعودية.

أخبار

البرلمان العراقي يلغي جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين

البرلمان العراقي يلغي جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين

البرلمان العراقي يلغي جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين

الصدر يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة تحت اشراف الامم المتحدة الصدر يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة تحت اشراف الامم المتحدة

حاكم مصرف لبنان المركزي ينفي حديثه عن انهيار الاقتصاد اللبناني خلال ايام حاكم مصرف لبنان المركزي ينفي حديثه عن انهيار الاقتصاد اللناني خلال ايام

وفد الحكومة السورية يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية وفد الحكومة السورية يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية

انخفاض شعبية الاحتجاجات في لبنان واعادة فتح الطرقات في اغلب المناطق انخفاض شعبية الاحتجاجات في لبنان واعادة فتح الطرقات في اغلب المناطق

نقابتا المعلمين و المحامين العراقيين تعلنان الاضراب نقابتا المعلمين و المحامين العراقيين تعلنان الاضراب

الرئيس العراقي: لم نعد متأكدين من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف الرئيس العراقي: لم نعد متأكدين من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف

الجيش السوري ينتشر في عامودا بعد السيطرة على الدرباسية الجيش السوري ينتشر في عامودا بعد السيطرة على الدرباسية

ضغوط سياسية لاخراج وزير الخارجية اللبناني من الحكومة وباسيل يرد ضغوط سياسية لاخراج وزير الخارجية اللبناني من الحكومة وباسيل يرد

تقدم كبير للجيش السوري في مدينتي الدرباسية ورأس العين الحدوديتين تقدم كبير للجيش السوري الى مدينتي الدرباسية ورأس العين الحدوديتين

قسد تعلن مقتل اكبر مساعدي البغدادي قسد تعلن مقتل الذراع اليمنى للبغدادي

وزير الدفاع الأمريكي: سنلاحق ونصطاد كل من سيخلف البغدادي وزير الدفاع الأمريكي: سنلاحق ونصطاد كل من سيخلف البغدادي

واشنطن تكشف عن مصير جثة البغدادي واشنطن تكشف عن مصير جثة البغدادي

تقارير عن استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل الوقت- ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن وكالة السفر "الإسرائيلية " (Flying carpet) استأنفت تنظيم رحلات مباشرة من "إسرائيل" إلى المغرب، وذلك بعد 20 عاما من توقفها.

أردوغان يهدد أوروبا بفتح الحدود للاجئين في هذه الحالة الوقت-هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، بفتح حدود بلاده مع أوروبا أمام اللاجئين، في حال لم يتم دعم المشاريع التي طورتها بلاده لتأمين عودة ما بين مليون ومليوني سوري من أصل 3 ملايين و650 ألفاً في تركيا.

نخالة: النقابات المهنية تلعب دوراً كبيراً في مقاومة الاحتلال الوقت- قال الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد نخالة، يوم أمس، إن موضوع الوحدة الوطنية أصبح من المهمات الملحة والذي يرخي بظلال قاتمة على المشهد الفلسطيني.

إسبر: نعتزم اتخاذ تدابير لتعزيز موقعنا في منطقة دير الزور الوقت-أفادت مصادر سورية دخول رتل من 13 آلية أميركية الحدود السورية في محافظة الحسكة للانتشار في حقول النفط.

الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات والتظاهرات تدخل يومها الحادي عشر الوقت-يعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية على فتح الطرقات المقطوعة من قبل المتظاهرين في العديد من المناطق اللبنانية.

عبد المهدي يأمر قوات مكافحة الارهاب الانتشار في بغداد لوقف الاحتجاجات الوقت-قال مصادران أمنيان لرويترز إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد .

مقتل البغدادي في عملية عسكرية أميركية في إدلب السورية الوفت- قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن أمريكا نفذت عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في إدلب السورية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار

الجيش السوري ينتشر في عامودا بعد السيطرة على الدرباسية

ضغوط سياسية لاخراج وزير الخارجية اللبناني من الحكومة وباسيل يرد

لماذا يريد أن يدخل الناتو على خط الأزمة في شمال سوريا؟

انخفاض شعبية الاحتجاجات في لبنان واعادة فتح الطرقات في اغلب المناطق

تداعيات مقتل البغدادي.. لماذا دمّرت أمريكا صندوقها الأسود؟

البرلمان العراقي يلغي جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين

كان لإيران دورا كبيرا في الحرب ضد "داعش"، لكن لماذا لم يتقدم "ترامب" بالشكر لطهران ؟

الدور الأمريكي الخبيث في دعم الاضطرابات العراقية.. هل تسعى واشنطن للإطاحة بحكومة بغداد؟

حاكم مصرف لبنان المركزي ينفي حديثه عن انهيار الاقتصاد اللبناني خلال ايام

الرئيس العراقي: لم نعد متأكدين من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف

ردود الفعل العالمية على مقتل "البغدادي".. من حقد الديمقراطيين إلى الشك الروسي

وفد الحكومة السورية يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية

آخر استطلاعات الرأي الامريكية؛ السياسات الأمريكية هي السبب الرئيسي للتوتر في الشرق الأوسط

كشمير بين الهند وباكستان.. اتهامات متبادلة ومستقبل مجهول

أبرز التحديات التي تواجه رئيس تونس الجديد

روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟

ما هو مصير الاحتجاجات العراقية عقب إعلان "عبد المهدي" ثلاث حزم إصلاحية ؟

لوبلوغ: إيران وصلت إلى نقطة ردع فعّالة ضد أمريكا

كيف ستكون الأوضاع في الشمال السوري عقب إبرام اتفاق بين "أردوغان" و"بوتين"؟

مقامرة ترامب بورقة النفط السوري.. الأهداف والخطط

جنبلاط يحاضر بالفساد! ويتهم جبران باسيل بتخريب البلد

أول "كنيس يهودي سري" في دبي!

شاهد خريطة مفصلة للاتفاق الروسي - التركي بخصوص شمال سوريا

"صفقة القرن".. الصفقة التي كُتب لها الموت قبل أن ترى الحياة

الداخلية العراقية تؤكد عدم وجود اي قرار بحظر التجوال او قطع للانترنت

تقدم كبير للجيش السوري في مدينتي الدرباسية ورأس العين الحدوديتين

وزير الخارجية العماني يشيد بمتانة العلاقة مع ايران

ما علاقة ابن سلمان بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان المعروف بـ"حارس الملوك"!

من هم القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني ؟ + صور

مرة جديدة... رئيس الإكوادور يعلن حظر التجوال في العاصمة كيتو

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور

3 آلاف جندي أمريكي إلى السعودية.. حماية أم جباية؟

ترامب يوجه ضربة جديدة للأكراد فما هي؟!

لغز مقتل الحارس الشخصي للملك "سلمان".. هل كان لـ"ابن سلمان" يد في قتل أفضل حارس شخصي في العالم + صور

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

ما هي قصة الدعوة للمظاهرات مجدداً في السودان؟

حمدوك والبرهان يزوران السعودية والإمارات.. هل بدأت الجارتان في نسج شباكهما للإيقاع بالخرطوم في مستنقعهما؟

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟

الكشف عن تفاصيل جديدة لعملية "نصر من الله".. كيف تكبّدت السعودية الكثير من الخسائر؟ + إحصاءات وصور وخريطة ميدانية

إيران الثامنة عالمياً في مجال صناعة طائرات التدريب العسكرية + صور

البحرين تقمع وتعذّب دون رقيب أو حسيب.. ولكن ما الذي أغضبها؟

ماذا تريد واشنطن والرياض من الحريري؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

آخر استطلاعات الرأي الامريكية؛ السياسات الأمريكية هي السبب الرئيسي للتوتر في الشرق الأوسط

الثلاثاء 30 صفر 1441
 
 
 
 
 
آخر استطلاعات الرأي الامريكية؛ السياسات الأمريكية هي السبب الرئيسي للتوتر في الشرق الأوسط

مواضيع ذات صلة

جورج فريدمان: أمريكا ليس لديها خيار موثوق به ضد إيران

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أجرت جامعة "ماريلاند" الامريكية دراسة استقصائية على مستوى الشعب الأمريكي خلال الفترة بين الـ3 سبتمبر و الـ20 سبتمبر وخلال الفترة بين الـ4 والـ10 من أكتوبر الماضي، ولقد كانت نتائج تلك الدراسة التي دارت حول التطورات الاخيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مثيرة للاهتمام. يذكر أن القائمين على تلك الدراسة قاموا بوضع عدد من الاسئلة وعرضها على 3016 شخص بشكل عشوائي عبر الهاتف والبريد الإلكتروني داخل الولايات المتحدة ومن أبرز ما جاء في تلك الدراسة هو طرح السؤال القائل هل ينبغي على القوات الامريكية مغادرة سوريا، وماذا ستعمل واشنطن مع إيران خلال الفترة المقبلة، ولماذا ازداد التوتر في الشرق الأوسط ؟.

التعامل مع ايران

قبل هجوم الطائرات بدون طيار اليمنية على منشآت نفط "أرامكو" السعودية في الـ14 سبتمبر الماضي، أيد 44 ٪  من الامريكيين سياسة "ترامب" تجاه إيران، بينما عارض 51 ٪ هذه السياسية، ولكن بعد هذا الهجوم، أضيف 6 ٪  من اولئك المؤيدين لسياسة "ترامب" إلى اولئك المعارضين. ومع ذلك، هذا لا يعني أن المؤيدين الأمريكيين يفضلون ردا أكثر حزما من جانب "ترامب" لشن حرب ضد إيران. حيث أن 75 ٪  من المواطنين الامريكيين لا يزالون يقولون، "بأنه يجب على الولايات المتحدة الاعتماد على أداة غير حرب فيما يتعلق بإيران".

وحتى إذا تم الحصول على "أدلة كافية على مسؤولية إيران عن مهاجمة أرامكو"، إلا أن 66 ٪ من الأمريكيين ما زالوا يعارضون اقتراح الهجوم على إيران وهذا الامر يشمل أيضا الجمهوريين الذين يدعمون في الغالب التدخل العسكري، حيث اقترح 45 ٪ فقط منهم بشن هجوم على إيران إذا كان هناك دليل كافي لتورطها في مهاجمة "أرامكو" السعودية، و 53 ٪ يعارضون العمل العسكري.

 

كما أن الديمقراطيون الذين يعتبرون أكثر ليونة، لا يزال 77 ٪  منهم يعارضون خيار الحرب وأما بالنسبة للمواطنون المستقلون، فإن 70 ٪ منهم يعارضون خيار الحرب و 25 ٪ منهم يؤيدونها. وفي هذا الصدد كشفت هذه الدراسة أن 39 ٪ من الأمريكيين كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة كانت ستقوم بحملة عسكرية ضد إيران خلال السنوات الثلاث الماضية. وبعد هجوم الـ14 سبتمبر الماضي زادت النسبة المئوية لأولئك الذين يعتقدون بأن واشنطن سوف تشن هجوم على ايران ووصلت نسبتهم إلى حوالي 51 ٪ من اولئك المواطنين المستقلين و 71 ٪ من أعضاء الحزب الديمقراطي.

إن هذه الزيادة في الاحتمال ليست مرتبطة فقط بهجوم الطائرات بدون طيار اليمنية على مصافي شركة "أرامكو" السعودية، وإنما بما تم طرحة في تلك الدراسة حول التطورات الميدانية في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

والسؤال الآخر المثير للاهتمام هو: "ما هو الهدف الأكثر أهمية بالنسبة لسياسات ترامب الحالية تجاه إيران؟" وفي الاجابة على هذا السؤال، قال حوالي 30 ٪ من الامريكيين أن هدف "ترامب" هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لكن في نفس الوقت، قالوا إن "ترامب" يريد العمل عكس سياسات أوباما فقط!

التوتر في الخليج الفارسي

"ما هو أهم سبب للتوترات في الخليج الفارسي؟" هذا هو السؤال الذي طرحه خبراء هذه الدراسة التي قام بها عدد من أعضاء جامعة "ماريلاند" الامريكية، حيث أجاب 74 ٪ من المواطنين الامريكيين أن السياسات الأمريكية هي العامل الرئيسي في نشوب تلك التوترات في منطقة الخليج الفارسي، بينما قال 5 ٪ إن القتال في اليمن هو السبب، وقال 36 ٪ إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هو السبب وأعرب 34 ٪  منهم بأن فرض واشنطن للكثير من العقوبات على طهران هو السبب الرئيسي في حدوث تلك التوترات في الخليج، بينما ألقى 22 ٪  باللوم على "طبيعة النظام الإيراني" واعتبروها هي السبب وراء هذه التوترات.

وهناك رقمان آخران في هذا القسم من هذه الدراسة مثيران للاهتمام. أولاً، اختار 51 ٪ من الديمقراطيين مغادرة الولايات المتحدة من بين الخيارات الأربعة التي أدت إلى نشوب التوترات في منطقة الخليج الفارسي. وثانيا عارض 40 ٪ من الجمهوريين العقوبات التي فرضها "ترامب" ضد إيران وقالوا بأنها السبب الرئيسي وراء حدوث تلك التوترات.

الانسحاب من سوريا

منذ الإعلان عن قرار "ترامب" بانسحاب القوات الامريكية من سوريا، تغيرت وجهات نظر الكثير من المواطنين الامريكيين، حيث وافق 27 ٪  منهم على هذا الانسحاب عندما اجريت الدراسة في الـ 7 وال، 8 أكتوبر الماضي، ولكن في اليوم الـ9 أكتوبر و الـ10 كانت نسبة اولئك الموافقين قد انخفضت ووصلت إلى  21 ٪. وبدلاً من ذلك، زادت معارضة هذا القرار من 42 ٪ ووصلت إلى 46٪ خلال نفس الفترة.

التواجد في أفغانستان

وفيما يتعلق بالتواجد الامريكي في أفغانستان دعا " 34 ٪ من المواطنين المستقلين، و 38 ٪ من الديمقراطيين، و 34 ٪ من الجمهوريين" إلى ضرورة بقاء القوات الامريكية في الاراضي الافغانية، بينما دعا 23 ٪ منهم بتخفيض عدد القوات الامريكية في افغانستان وطالب 22 ٪ بالخروج الكامل للقوات الامريكية و18 ٪ منهم امتنع عن التصويت.

الخلاصة

لقد أظهرت نتائج هذه الدراسة الاستقصائية التي قامت بها جامعة "ماريلاند" الامريكية، أن الشعب الأمريكي لا يعارض فقط الهجوم على إيران، بل يعارض أيضًا سياسات الولايات المتحدة الحالية تجاه المنطقة. كما أن الكثير من المواطنين الامريكيين يرون بأنه حتى لو كان هناك دليل واضح على تورط إيران في الهجمات الاخيرة على مصافي شركة "أرامكو" السعودية، فإنه لا ينبغي على قادة البيت الابيض الاستعانة بالخيار العسكري ضد طهران, ومع ذلك، فأن الكثير من المواطنين الامريكيين يعتقدون أن الحكومة الأمريكية لن تهتم بوجهات نظرهم وأنها تعد العدة لتوجيه ضربه عسكرية على إيران.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دراسة استقصائية عقوبات هجوم أرامكو الامريكيين الانسحاب الاتفاق النووي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء