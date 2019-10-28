ردود الفعل العالمية على مقتل "البغدادي".. من حقد الديمقراطيين إلى الشك الروسي

الوقت- أكد "دونالد ترامب" الرئيس الأمريكي يوم أمس الأحد مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "أبو بكر البغدادي" في غارة قادتها القوات الأمريكية في سوريا وذكر الرئيس الأمريكي إن "البغدادي" قتل نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة بعد أن فرّ من القوات الأمريكية إلى نفق مسدود.

يذكر أن البغدادي ولد في عام 1971 في مدينة سامراء في العراق واسمه الحقيقي هو "إبراهيم عواد البدري"، ويمثل مقتل "البغدادي" مكسباً مهما لـ"ترامب" بعد أسابيع من قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا الأمر الذي أثار انتقادات حادة، بعضها من داخل الحزب الجمهوري الأمريكي.

جونسون.. الحرب لم تنتهِ

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، "بوريس جونسون" يوم أمس الأحد، أن المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تنته بعد، مشيداً بمقتل زعيم تنظيم الدولة، "أبو بكر البغدادي"، معتبراً إياها لحظة مهمة.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قال "جونسون": "مقتل البغدادي لحظة مهمة في القتال ضد الإرهاب، ولكن المعركة ضد شر داعش لم تنته بعد".

مضيفاً: "سنعمل مع شركائنا في التحالف لإنهاء نشاطات داعش الإجرامية والهمجية بشكل نهائي".

ماكرون.. بعد مقتل "البغدادي" الأولوية الآن هي هزيمة "داعش"

قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في تغريده كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن مقتل البغدادي ضربة موجعة لتنظيم الدولة الإسلامية، ولكنها لا تمثّل سوى مرحلة واحدة.

المعركة مستمرة وسنظل إلى جانب شركائنا في التحالف الدولي حتى هزيمة التنظيم الإرهابي نهائياً، هذه أولويتنا في الشرق الأوسط". ومن جانبها هنّأت وزيرة الدفاع الفرنسية "فلورانس بارلي" الأمريكيين على العملية التي أدّت إلى مقتل "البغدادي"، لافتة إلى مواصلة القتال من دون هوادة ضد هذا التنظيم الإرهابي.

ردة فعل إيران

أعربت السلطات الإيرانية بأن مقتل "أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم الدولة الإسلامية لا يعني نهاية تنظيم الدولة الإسلامية ولا أيديولوجيته.

وحول هذا السياق، قال وزير الإعلام الإيراني "محمد جواد أذري جهرمي" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مقتل البغدادي ليس بالأمر المهم، أنتم فقط قتلتم صنيعتكم"، ومن جهته قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيعي" على حسابه في "تويتر": "مقتل البغدادي لن ينهي داعش أو فكر التنظيم الذي نشأ وترعرع بمساعدة رعاة إقليميين"، وأضاف قائلاً: "إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال واضحاً وينمو من خلال السياسات الأمريكية والبترودولارات المنطقة، وواضح في الأيديولوجية التكفيرية".

قاديروف.. مقتل "البغدادي" لن يُحدِث فرقاً كبيراً

علّق "رمضان قاديروف" الرئيس الشيشاني على الأخبار التي تحدثت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلاً "أبو بكر البغدادي مرة أخرى قتل؟ أتذكّر في هذه اللحظة كلمات تاراس بلبا لابنه أندريه: أنا أنجبتك وأنا أقتلك".

وأضاف "قاديروف" قائلاً: "إن مقتل البغدادي لا يغير شيئاً، إذا استمر تقسيم الإرهابين إلى جيدين وسيئين، لقد مات بن لادن لكن القاعدة على قيد الحياة، من المهم تطهير الأراضي السورية كاملة من تنظيم داعش".

البحرين.. مقتل "البغدادي" يُعدّ ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية

كتب وزير خارجية البحرين "خالد بن أحمد آل خليفة"، يوم أمس الأحد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "إن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي يشكّل ضربة قاصمة للتنظيم".

وتابع الشيخ "خالد" قائلاً: "مقتل المجرم أبو بكر البغدادي يشكّل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي، نحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم ونجاحهم في العثور عليه والتخلص منه".

حقد "ساندرز" على "ترامب"

كتبت "بيرني ساندرز" على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تكن ممكنة من دون شجاعة الأكراد وحلفاء أمريكا الآخرين في المنطقة".

نانسي بيلوسي.. إن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي لا يعني نهاية هذا التنظيم الإرهابي

قالت "نانسي بيلوسي" رئيسة مجلس النواب الأمريكي في بيان لها: "إن مقتل البغدادي أمر مهم، لكن مقتله لا يعني موت تنظيم الدولة الإسلامية، ما زال عشرات من مقاتلي التنظيم محتجزين في ظروف مجهولة في سجون سوريّة فضلاً عن آخرين لا حصر لهم في المنطقة وحول العالم عازمين على نشر نفوذهم وارتكاب أعمال إرهابية".

جو بايدن.. لا يزال تنظيم داعش الإرهابي يشكّل تهديداً على الشعب الأمريكي

قال "جو بايدن" المنافس الشرس لـ"ترامب" والمرشح بالفوز لمصلحة الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020 :"لا نتحمل أن نحوّل انتباهنا أو أعيننا بعيداً عن الهدف، تنظيم الدولة الإسلامية ما زال يمثّل تهديداً للشعب الأمريكي ولحلفائنا وعلينا مواصلة الضغط لمنع التنظيم من إعادة تجميع صفوفه أو تهديد أمريكا مجدداً".

"نتنياهو" يقدّم التهاني للرئيس "ترامب"

قال رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" في بيان " أتقدم بالتهاني للرئيس ترامب على الإنجاز الكبير الذي أدّى إلى قتل البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، وهذا الأمر يعكس تصميمنا المشترك مع أمريكا وكل الدول الحرة لقتال المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية، هذا الإنجاز حجر زاوية مهم لكن الحملة ما زالت مستمرة أمامنا".

مجلس الاتحاد الروسي.. تصريحات "ترامب" مخجلة

كذّبت روسيا ما صرّح به الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنها ساعدت في العملية التي أفضت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي وأورد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء "إيغور كوناشينكوف": "ليس لدينا معلومات موثوقة عن عملية أمريكية في إدلب ضد أبو بكر البغدادي".

مضيفاً بالقول" إن وزارة الدفاع الروسية لا تمتلك أي معلومات مؤكدة حول تنفيذ العسكريين الأمريكيين عملية لتصفية جديدة لزعيم لتنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في الجزء الخاضع لسيطرة تركيا بمنطقة إدلب لخفض التصعيد".

ومن جهته قال "كونستانتين كوساتشيوف" رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي: "النظرة الأخيرة أُلقيت على البغدادي في السابق خمس مرات على الأقل، مكافحة الإرهاب مهمة أصعب بكثير من تصفية قادته جسدياً".

أردوغان.. ستواصل تركيا حربها على الجماعات الإرهابية

أشاد الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" بمقتل "البغدادي" ووصفه بأنه نقطة تحوّل في الحرب على الإرهاب وكتب "اردوغان" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "مقتل زعيم داعش يعتبر نقطة تحوّل في حربنا المشتركة على الإرهاب".

وأضاف "أردوغان" إن بلاده ستواصل دعم الحرب على الإرهاب. لافتاً إلى أن تركيا دفعت الثمن الأغلى في الحرب على المنظمات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

ومن جهته قال "فخر الدين ألتون" المساعد البارز للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في بيان نشره: "إن تركيا فخورة بالمساعدة التي قدمتها لأمريكا، شريكتنا في حلف شمال الأطلسي، لعقاب إرهابي شرير... نتذكر اليوم ضحايا البغدادي المدنيين وأبطال الجيش التركي الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية العالم من إرهابيي داعش".

بيان الحكومة العراقية

خرجت وزارة الدفاع العراقية عقب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي لتشيد بدورها في استهداف البغدادي قائلة: "استخباراتنا هي من حددت موقع البغدادي بدقة"، وفي بيان لها قالت المخابرات الوطنية العراقية: "إنها قامت بتحديد موقع زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، وأبلغت به الجانب الأمريكي، والذى نفّذ بدوره الغارة التي انتهت بمقتله"، مضيفةً: "بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكّن جهاز المخابرات الوطني العراقي، وفقاً لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذى يختبئ فيه رأس داعش الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية".