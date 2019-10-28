الجيش السوري ينتشر في عامودا بعد السيطرة على الدرباسية

الوقت- اعلن الجيش السوري اليوم الاثنني، ان وحدات عسكرية سورية دخلت في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، إلى بلدة عامودا بريف الحسكة الشمالي الشرقي، قادمة من الدرباسية التي انتشرت فيها وحدات الجيش.

ونقلت وكالة سانا الرسمية عن متحدث عسكري في ريف الحسكة السورية، قوله إن الجيش السوري وبعد انتشاره في مدينة الدرباسية شمال شرق الحسكة وتأمينه لمداخل ومخارج المدينة الواقعة على الحدود التركية، أرسل وحدات قتالية إلى بلدة عامود التي تبعد نحو 30 كم إلى الشرق من الدرباسية.

وكانت وحدات من الجيش السوري وصلت اليوم الأحد إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد دخولها عشرات القرى والبلدات وصولاً إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن وحدات من الجيش السوري تقدمت من محور تل تمر بريف الحسكة الشمالي باتجاه الحدود مع تركيا وانتشرت في قرى أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية بريف منطقة رأس العين الجنوبي الشرقي مقلصة المسافة التي تفصلها عن الحدود مع تركيا إلى بضعة كيلومترات.