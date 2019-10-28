موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 28 صفر 1441

إخترنا لكم

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟ الوقت- يتواصل الحراك الشعبي في لبنان وسط متغيّرات وضعته على مفترق طريق. فقد دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنصاره للخروج من الساحات بعد سرده للايجابيات

ما هو سرّ تزايد مواقف الرياض المعادية ضد طهران؟ الوقت- قبل عدة أيام قام وزير الدفاع الأمريكي بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية وبالتزامن مع هذه الزيارة كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن التحركات الأمريكية والسعودية المناهضة لإيران شهدت ارتفاعات كبيراً خلال الايام الماضية.

انتخابات ثالثة: هل يصطدم غانتس بحائط "نتنياهو"؟ الوقت- بعد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل ائتلاف حكومي خلال المهلة القانونية، كلف رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء زعيم حزب

جنود سعوديون افتراضيون يصطفون لمحاربة السيد "حسن نصر الله" + صور الوقت- كشف "جونز"، الخبير في تحليل البيانات والمعلومات والحسابات الوهمية المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في دراسة تحليلية قام بها مؤخر، أن معظم التغريدات المناهضة للسيد "حسن نصر الله" جاءت من السعودية.

كيف ستكون الأوضاع في الشمال السوري عقب إبرام اتفاق بين "أردوغان" و"بوتين"؟ الوقت- يمكن القول هنا بأن الولايات المتحدة هي الخاسر الجيوسياسي الأكبر في هذه الصفقة الروسية التركية التي تم التوقيع عليها قبل عدة أيام.

أخبار

الجيش السوري ينتشر في عامودا بعد السيطرة على الدرباسية

الجيش السوري ينتشر في عامودا بعد السيطرة على الدرباسية

الجيش السوري ينتشر في عامودا بعد السيطرة على الدرباسية

ضغوط سياسية لاخراج وزير الخارجية اللبناني من الحكومة وباسيل يرد ضغوط سياسية لاخراج وزير الخارجية اللبناني من الحكومة وباسيل يرد

تقدم كبير للجيش السوري في مدينتي الدرباسية ورأس العين الحدوديتين تقدم كبير للجيش السوري الى مدينتي الدرباسية ورأس العين الحدوديتين

قسد تعلن مقتل اكبر مساعدي البغدادي قسد تعلن مقتل الذراع اليمنى للبغدادي

وزير الدفاع الأمريكي: سنلاحق ونصطاد كل من سيخلف البغدادي وزير الدفاع الأمريكي: سنلاحق ونصطاد كل من سيخلف البغدادي

واشنطن تكشف عن مصير جثة البغدادي واشنطن تكشف عن مصير جثة البغدادي

تقارير عن استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل الوقت- ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن وكالة السفر "الإسرائيلية " (Flying carpet) استأنفت تنظيم رحلات مباشرة من "إسرائيل" إلى المغرب، وذلك بعد 20 عاما من توقفها.

أردوغان يهدد أوروبا بفتح الحدود للاجئين في هذه الحالة الوقت-هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، بفتح حدود بلاده مع أوروبا أمام اللاجئين، في حال لم يتم دعم المشاريع التي طورتها بلاده لتأمين عودة ما بين مليون ومليوني سوري من أصل 3 ملايين و650 ألفاً في تركيا.

نخالة: النقابات المهنية تلعب دوراً كبيراً في مقاومة الاحتلال الوقت- قال الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد نخالة، يوم أمس، إن موضوع الوحدة الوطنية أصبح من المهمات الملحة والذي يرخي بظلال قاتمة على المشهد الفلسطيني.

إسبر: نعتزم اتخاذ تدابير لتعزيز موقعنا في منطقة دير الزور الوقت-أفادت مصادر سورية دخول رتل من 13 آلية أميركية الحدود السورية في محافظة الحسكة للانتشار في حقول النفط.

الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات والتظاهرات تدخل يومها الحادي عشر الوقت-يعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية على فتح الطرقات المقطوعة من قبل المتظاهرين في العديد من المناطق اللبنانية.

عبد المهدي يأمر قوات مكافحة الارهاب الانتشار في بغداد لوقف الاحتجاجات الوقت-قال مصادران أمنيان لرويترز إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد .

مقتل البغدادي في عملية عسكرية أميركية في إدلب السورية الوفت- قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن أمريكا نفذت عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في إدلب السورية.

طهران تؤكد دعمها لمطالبات الشعب العراقي وتؤكد ثقتها بقدرته على تجاوز المشاكل طهران تؤكد دعمها لمطالبات الشعب العراقي وتؤكد ثقتها بقدرته على تجاوز المشاكل

مصر: العدوان التركي على سوريا خرق لميثاق الأمم المتحدة ويجب وقفه مصر: العدوان التركي على سوريا خرق لميثاق الأمم المتحدة ويجب وقفه

وزارة الدفاع الروسية: هكذا يقوم الجيش الامريكي بسرقة النفط السوري وزارة الدفاع الروسية: هكذا يقوم الجيش الامريكي بسرقة النفط السوري

مسؤول سوري: لا وجود لأكراد وعرب في بلدنا كلنا سوريون وأخوة مسؤول سوري: لا وجود لأكراد وعرب في بلدنا كلنا سوريون وأخوة

الجيش اللبناني يصدر قرارا مهما حول حمل السلاح في لبنان الجيش اللبناني يصدر قرارا مهما حول حمل السلاح في لبنان

أول "كنيس يهودي سري" في دبي! الوقت- كشفت وكالة أسوشييتد برس، يوم أمس الجمعة، عن وجود كنيس يهودي سري في أحد الأحياء الراقية بمدينة دبي الإماراتية، لافتة إلى أنه يعد أول كنيس يعمل بشكل كامل في شبه الجزيرة العربية منذ عقود.

ترجيح بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل الوقت- رجحت مصادر قانونية إسرائيلية، أن يتم توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر المقبل في قضايا فساد منسوبة إليه.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تقارير عن استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

واشنطن تكشف عن مصير جثة البغدادي

وزير الدفاع الأمريكي: سنلاحق ونصطاد كل من سيخلف البغدادي

الجيش السوري ينتشر في عامودا بعد السيطرة على الدرباسية

كشمير بين الهند وباكستان.. اتهامات متبادلة ومستقبل مجهول

ضغوط سياسية لاخراج وزير الخارجية اللبناني من الحكومة وباسيل يرد

الدور الأمريكي الخبيث في دعم الاضطرابات العراقية.. هل تسعى واشنطن للإطاحة بحكومة بغداد؟

تقدم كبير للجيش السوري في مدينتي الدرباسية ورأس العين الحدوديتين

لماذا يريد أن يدخل الناتو على خط الأزمة في شمال سوريا؟

أردوغان يهدد أوروبا بفتح الحدود للاجئين في هذه الحالة

قسد تعلن مقتل اكبر مساعدي البغدادي

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟

روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟

لوبلوغ: إيران وصلت إلى نقطة ردع فعّالة ضد أمريكا

هجمات سعودية جديدة على اليمن.. ألم يتعّظ آل سعود من الهجمات على أرامكو؟

أول "كنيس يهودي سري" في دبي!

"المتمردون المعتدلون" في سوريا.. كانوا بالأمس تحت الحماية الأمريكية واليوم أصبحوا تحت أوامر تركيا + صور

بعد إغلاقه لثماني سنوات... اعادة افتتاح المتحف الوطني بحلب

برلمان بريطانيا يقر قانون تطبيق بريكست

حكومة الحريري تقر ورقة الاصلاحات والاحتجاجات مستمرة

قاضية تقر صحة تحقيق مساءلة ترامب وتأمر بتسليم تقرير مولر

أبرز التحديات التي تواجه رئيس تونس الجديد

قسد: مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري

الجيش اللبناني: حريّة التعبير مُصانة ولكن يجب احترام حريّة التنقّل

إيران الثامنة عالمياً في مجال صناعة طائرات التدريب العسكرية + صور

لغز مقتل الحارس الشخصي للملك "سلمان".. هل كان لـ"ابن سلمان" يد في قتل أفضل حارس شخصي في العالم + صور

لقاء السيد نصرالله-باسيل: بين الاقتصاد والسياسة

3 آلاف جندي أمريكي إلى السعودية.. حماية أم جباية؟

البحرين تقمع وتعذّب دون رقيب أو حسيب.. ولكن ما الذي أغضبها؟

إيران الثامنة عالمياً في مجال صناعة طائرات التدريب العسكرية + صور

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها

هجوم على ناقلة نفط إيرانية مقابل السواحل السعودية، فمن الفاعل؟!

ما علاقة ابن سلمان بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان المعروف بـ"حارس الملوك"!

رويترز: ابن سلمان يريد الخروج من اليمن اليوم قبل الغد ولكن!

هل يلجأ الأكراد إلى خيار "رابح-رابح" مع دمشق؟

أمريكا وأوروبا واللعب على الحبلين.. لماذا لم تعارضا الهجوم التركي على شمال سوريا؟

مقررة أممية تكشف تفاصيل جريمة اغتيال "خاشقجي"... هل هناك أدلة تؤكّد تورّط "ابن سلمان" في هذه الجريمة؟

مرة جديدة... رئيس الإكوادور يعلن حظر التجوال في العاصمة كيتو

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ضغوط سياسية لاخراج وزير الخارجية اللبناني من الحكومة وباسيل يرد

الإثنين 28 صفر 1441
 
 
 
 
 
ضغوط سياسية لاخراج وزير الخارجية اللبناني من الحكومة وباسيل يرد

باسيل والحريري

ضغوط سياسية لاخراج وزير الخارجية اللبناني من الحكومة وباسيل يرد

مواضيع ذات صلة

جنبلاط يحاضر بالفساد! ويتهم جبران باسيل بتخريب البلد

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن وجود محاولات لاجبار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على الخروج من الحكومة من أجل تحميله مسؤولية الأزمة.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادر مقربة من باسيل قوله أنه "من غير المسموح إعطاء أي تغيير حكومي طابع العقاب أو الاستهداف لرئيس التيار الوطني الحر، وبالتالي، فإن مقاييس أي تغيير من هذا النوع يجب أن تكون موحدة وغير استنسابية"، لافتة إلى أنه "من يظن أن بمقدوره استخدام مطلب التبديل الحكومي للانتقام من باسيل وتصفية الحسابات معه، إنما هو مشتبه وواهم"، وفق ما نقلت الصحيفة.

وأكدت المصادر أن "مغادرة باسيل موقعه الوزاري لا يمكن أن تتم سوى في إطار التوافق على خيار سياسي جديد للتعامل مع المرحلة المقبلة، وفق معيار مشترك".

وفي هذا السياق، اعتبرت الصحيفة، أن "خيار التعديل الوزاري يواجه صعوبات وتعقيدات جوهرية، أبرزها يكمن في أنه يوحي بأن الوزراء المراد استبعادهم هم المسؤولون عن الأسباب التي أدت إلى الانفجار الشعبي، بحيث أن إخراجهم من الحكومة سيبدو نوعا من العقاب، في حين أن الحكومات المتعاقبة على امتداد نحو 30 عاما والسياسات الاقتصادية والمالية المتراكمة، هي التي أوصلت إلى انتفاضة 17 أكتوبر، ولا يجوز اختزال المشكلة بعدد من الوزراء وتحويلهم إلى كبش محرقة".

وفی السیاق ذاته دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر"، إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعيدا عن التيارات السياسية والأحزاب.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد قال في كلمة وجهها يوم 24 أكتوبر الجاري إلى اللبنانيين، إنه "بات من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، من خلال الأصول الدستورية المعمول بها"، الأمر الذي رحب به رئيس الوزراء سعد الحريري.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

لبنان باسيل

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء