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  الإثنين 28 صفر 1441

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أخبار

تقدم كبير للجيش السوري في مدينتي الدرباسية ورأس العين الحدوديتين

الأحد 27 صفر 1441
 
 
 
 
 
تقدم كبير للجيش السوري في مدينتي الدرباسية ورأس العين الحدوديتين

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الوقت- توجهت وحدات من الجيش السوري مساء اليوم الأحد إلى مدينة الدرباسية الملاصقة للحدود السورية التركية.

ويأتي هذا التطور الجديد في وقت صلت فيه وحدات من الجيش السوري إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد دخولها عشرات القرى والبلدات وصولاً إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.

وأفادت وكالة "سانا" أن: الجيش العربي السوري وصل إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد أن دخل عشرات القرى والبلدات وصولاً إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان".

وقالت الوكالة أن وحدات من الجيش السوري تقدمت من محور تل تمر بريف الحسكة الشمالي باتجاه الحدود مع تركيا وانتشرت في قرى أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية بريف منطقة رأس العين الجنوبي الشرقي مقلصة المسافة التي تفصلها عن الحدود مع تركيا إلى بضعة كيلومترات.

من جهة ثانية قتل جندي تركي وأصيب آخر في بلدة تل أبيض الحدودية في سوريا بعد هجوم شنه مقاتلون أكراد من قوات حماية الشعب على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه لمدة خمسة أيام.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن الهجوم على الجنود الأتراك الذين يقومون بمهمة استطلاع ومراقبة في المدينة كان موضوع انتقاما من الجانب التركي، مؤكدة أن الهجوم تم الرد عليه، وذلك حسب وكالة "رويترز".

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