عبد المهدي يأمر قوات مكافحة الارهاب الانتشار في بغداد لوقف الاحتجاجات

الوقت-قال مصادران أمنيان لرويترز إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد .

وقرأ المصدران مذكرة من عبد المهدي لقائد جهاز مكافحة الإرهاب تبلغه بنشر قواته واستخدام كل الوسائل الضرورية لإنهاء الاحتجاجات في ضد الحكومة في العاصمة.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في بغداد بأن قوات الأمن فرقت المتظاهرين عند ضفاف دجلة في بغداد.

فيما طلبت من المتظاهرين عبر مكبرات الصوت إخلاء ساحة التحرير وسط العاصمة وقد سقط عدد من القتلى والجرحى خلال تظاهرات يوم أمس.

بدوره دعا وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري المتظاهرين إلى سلمية الحراك مؤكداً أن هدف القوات الأمنية هو حمايتهم.

هذا وشهدت مدينة البصرة جنوب العراق تظاهرات احتجاجية ما لبثت أن تحولت إلى أعمال شغب، الشرطة العراقية ذكرت أن عدداً من عناصرها أصيبوا خلال اقتحام المتظاهرين مبنى المحافظة.