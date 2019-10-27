مقتل البغدادي في عملية عسكرية أميركية في إدلب السورية

الوفت- قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن أمريكا نفذت عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في إدلب السورية.

وسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر عسكرية قولها بإن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديها ثقة بمقتل البغدادي في الغارة التي نفذت في إدلب.

وفيما يتحدث اليوم الرئيس ترامب عن العملية أكّد عبر "تويتر" أن حدثاً ضخماً وقع.

هذا وقال موقع "ديفنس وان" الأميركي إنه من المرجح أن يكون البغدادي فجر نفسه بسترته المفخخة التي كان يرتديها.

من جهتها قالت شبكة "فوكس نيوز" إن الجيش الأميركي يجري اختبارات الحمض النووي على عينات من جثة القتيل للتأكد من هويته.

في السياق، أفادت مصادر بـأن ترجيحات في واشنطن عن تنسيق أميركي تركي في العملية العسكرية ضد البغدادي في إدلب، مضيفاً أن ترامب ‏صادق على عملية استهداف البغدادي قبل نحو أسبوع والعملية اتسمت بسرية تامة.

ولفت المصادر بأن مراقبين يطرحون تساؤلات حول توقيت العملية بعد نحو أسبوع على إعلان الانسحاب من سوريا، وعن إمكانية وجود تنسيق أميركي تركي بشأن مقتل البغدادي تزامناً مع قرار الانسحاب.

كما قال مسؤولان إيرانيان لوكالة "رويترز" إن مسؤولين سوريين أبلغوا إيران بمقتل البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان.

كذلك أشارت الوكالة إلى أن العراق تلقى تأكيداً من داخل سوريا بمقتل البغدادي. وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لـ "رويترز" إن البغدادي قتل إلى جانب حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبداً في إدلب بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته إخراج عائلته من إدلب إلى الحدود التركية.