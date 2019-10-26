طهران تؤكد دعمها لمطالبات الشعب العراقي وتؤكد ثقتها بقدرته على تجاوز المشاكل

الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان بلاده تتابع بدقة واهتمام التطورات الجارية في العراق وتعرب عن دعمها لمطالبات الشعب العراقي .

واعرب المتحدث باسم الخارجية اليوم السبت عن الاسف العميق لسقوط عشرات القتلى والجرحى وتخريب الممتلكات العامة في الاحداث بالعراق واضاف : لدينا الثقة بان الحكومة والشعب العراقي والمرجعية لديهم القدرة على تجاوز المشاكل واعمار العراق .

واكد موسوي ان ايران تدعم العراق الجديد وتضع كل امكانياتها في متناول هذا البلد الشقيق الصديق والجار .

وانطلقت يوم امس الجمعة تظاهرات واسعة في العاصمة العراقية بغداد وعددا من مدن وسط وجنوب العراق وحذرت قوى الامن العراقية بأن قواعد الاشتباك الميداني ستتغير بعد ان اعتبر القضاء الاعتداء على القوات الامنية والمال العام جريمة يعاقب عليها وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.