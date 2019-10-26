مصر: العدوان التركي على سوريا خرق لميثاق الأمم المتحدة ويجب وقفه

الوقت- اعتبرت مصر على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري أن العدوان التركي على الأراضي السورية خرق للقانون الدولي مشددا على ضرورة وقفه.

وقال شكري في كلمة اليوم خلال القمة الـ 18 للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو إن “سورية تتعرض لاعتداء جديد على أراضيها يمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز وإننا نطالب بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية”.

ولفت شكري إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254.

وشدد شكري على ضرورة تعاون المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب الذي يهدد الاستقرار العالمي مشيرا إلى أن قيام أنظمة دول بعينها باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربها وأهدافها السياسية يؤكد على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتصدي لكل التنظيمات والجماعات الإرهابية أينما وجدت وضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بالدور المطلوب منه لمحاسبة الأنظمة المتورطة بالإرهاب .