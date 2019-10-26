ترجيح بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل

الوقت- رجحت مصادر قانونية إسرائيلية، أن يتم توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر المقبل في قضايا فساد منسوبة إليه.

وقالت القناة العبرية الحادية عشرة، إن النيابة العامة بالتعاون مع مكتب المستشار القانوني للحكومة ستبدأ غدا بدراسة المواد التي تم تسلمها من وكلاء دفاع نتنياهو خلال جلسات الاستماع في الملفات المنسوبة له.

وقالت مصادر قضائية مطلعة للقناة الحادية عشرة إن قرار تقديم لائحة اتهام أو أكثر بحق نتنياهو من عدمه سيصدر منتصف الشهر القادم، مع ترجيح عدم تغيير القرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضده.

وعلق ديوان رئيس الوزراء بالقول: "إن فترة النظر في ملفات من هذا القبيل في النيابة العامة تستغرق عادة ما بين أربعة أشهر وعام كامل أو أكثر، والغريب أن اتخاذ القرار في ملفات رئيس الوزراء سيتم خلال شهر مما يدل على عدم صفاء النية لدى النيابة ومكتب المستشار القانوني للحكومة بشأن اتخاذ قرار تقديم لائحة الاتهام".