أوكرانيا تعتزم فتح مكتب دبلوماسي لها في القدس المحتلة

الوقت-أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها ستفتح مكتباً دبلوماسياً لها "لتطوير الابتكار والاستثمار في مدينة القدس"، وفق ما ذكر موقع i24 news الإسرائيلي.

ووفقاً للحكومة "سيكون المكتب الجديد تمثيلاً دبلوماسياً للأوكرانيين، وسيتم إضافته إلى المؤسسات الموجودة في السفارة الأوكرانية في إسرائيل".

وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس رحّب من جانبه بإعلان الحكومة الأوكرانية. وقال كاتس "أهنئ الحكومة الأوكرانية على إعلانها الرسمي بافتتاح مكتب لتطوير الابتكار والاستثمار في القدس"، مؤكداً أن "المكتب سيكون جزءاً من السفارة الأوكرانية في إسرائيل".

وأكد كاتس أن افتتاح المكتب هو "نتيجة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكييف هذا الصيف، وهو تعبير قوي عن العلاقات السياسية القوية بين البلدين، وكذلك التزام الطرفين بمواصلة التقدم في جميع المجالات، مع التركيز على التعاون الاقتصادي، بما في ذلك عالم الابتكار والتكنولوجيا والهايتك".

ويأتي إعلان الحكومة الأوكرانية بعد ان افتتحت الولايات المتحدة الأميركية سفارتها في القدس المحتلة في 14 أيار/ مايو 2018، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أشهر قرار نقلها من تل أبيب، وبالتالي اعتراف أميركا بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.

كما افتتحت أستراليا في أذار/ مارس 2019، مكتباً للتّجارة والدّفاع في الشّطر الغربي من القدس المحتلّة، ليس له مكانة دبلوماسيّة.

وافتتحت المجر في أذار/ مارس 2019، مكتباً تجارياً في القدس له مكانة دبلوماسية، وأكّد وزير خارجيتها أنّ سفارة بلاده ستبقى في "تل أبيب".

الرئيس التشيكي ميلوس زيمان أعلن رغبته في نقل سفارة بلاده، لكنّه عاد في نهاية المطاف ليقرّ بصعوبة الخطوة. في حين رفض الاتحاد الاوروبي نقل أيّة بعثة دبلوماسية إلى المدينة المحتلّة قبل حسم وضعها النّهائي، بعد رفضه إعلان ترامب.