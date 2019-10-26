إحباط هجمات عسكرية لقوات التحالف السعودي في جيزان وعسير

الوقت-أعلنت مصادر عسكرية يمنية عن إحباط عدة هجمات عسكرية لقوات التحالف السعودي في جبهات الحدود بجيزان وعسير.

المصادر تحدثّت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات التحالف السعودي أثناء صد هجماتهم المتعددة على الملاحيط ورشاحة.

وذكرّت بوقوع "زحوفات لقوات التحالف استمرت منذ صباح أمس الجمعة، وحتى العصر بغطاء جوي مكثّف من مقاتلات الأباتشي و f16".

وفي سياقٍ منفصل، قال وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن "المساعي الحثيثة التي تبذلها السعودية للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية".

وفي تغريدة عبر "تويتر" قال إن "المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية، ومن المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف".