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  الجمعة 25 صفر 1441

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أخبار

المرجعية العراقية تناشد المشاركين في التظاهرات رعاية الأموال الخاصة والعامة

الجمعة 25 صفر 1441
 
 
 
 
 
المرجعية العراقية تناشد المشاركين في التظاهرات رعاية الأموال الخاصة والعامة

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الوقت- أصدر المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني بياناً ناشد فيه المشاركين في التظاهرات رعاية الأموال الخاصة والعامة خلال احتجاجاتهم.

وأكد البيان الذي تلاه ممثل المرجعية العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي انه ينبغي أن تجري التظاهرات بالطرق السلمية عبر تكاتف العراقيين ورص صفوفهم.

وأكد ان العنف يسمح للتدخل الخارجي وتصفية الحسابات بين القوى الاجنبية والاقليمية.

وأضاف: على القوات الأمنية توفير الأمن للمتظاهرين السلميين وعدم الاصطدام معهم.

كما أكد البيان انه ينبغي تشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في الذي جرى خلال التظاهرات السابقة.

وأضاف ان التقرير المنشور عن التظاهرات السابقة لم يحقق الهدف المترقب منه وانه على المتظاهرين عدم السماح لذوي الأغراض السيئة بالتغلغل في صفوفهم.

كما جدد المناشدة للمتظاهرين أن لا يبلغ الغضب من سوء الأوضاع حد انتهاك الحرمات والاعتداء على الممتلكات. مشدداً على ان الاصلاح الحقيقي ينبغي أن يجري بالطرق السلمية عبر تكاتف العراقيين ورص صفوفهم.

هذا وقد خرجت منذ صباح اليوم الجمعة تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة من خلال توفير فرص العمل.ق

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