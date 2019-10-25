بريطانيا تكشف عن جنسية المهاجرين الذين عثر عليهم في شاحنة تبريد

الوقت- أعلنت الشرطة البريطانية أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة تبريد في بريطانيا تعود إلى مواطنين صينيين. مضيفة أنها فتحت تحقيقا واسعا لتحديد ظروف المأساة.

ولفتت السلطت الى ان “الضحايا هم 7 نساء وفتاة و31 رجلا”، وفتحت الشرطة تحقيقا واسع النطاق لتحديد ظروف الوفاة.

أشارت الشرطة إلى أنها لا تزال تحتجز سائق الشاحنة بتهمة "القتل"، وأن "رجلا وامرأة قد احتجزا في وارينغتون شمال غرب إنجلترا، للاشتباه بضلوعهما في رسم وجهة شاحنة الموت المذكورة.

ولم تكشف الشرطة عن شخصية السائق، إلا أن أحد المصادر المطلعة على التحقيق قال إنه "مو روبنسون" من منطقة بورتاداون في إيرلندا الشمالية، وأنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت النيابة العامة ستطلق سراحه أو ستطلب مزيدا من الوقت للتحقيق.

من جهتها، دعت الصين بريطانيا إلى توقيع "أشد عقوبة بالمتورطين في الحادث".

واكتشفت جثث الضحايا داخل حاوية شاحنة في منطقة غريز التابعة لإسيكس شرق لندن الأربعاء بعد وقت قصير من وصولها على متن عبارة من بلجيكا.