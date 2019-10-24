موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 24 صفر 1441

إخترنا لكم

جنود سعوديون افتراضيون يصطفون لمحاربة السيد "حسن نصر الله" + صور

جنود سعوديون افتراضيون يصطفون لمحاربة السيد "حسن نصر الله" + صور الوقت- كشف "جونز"، الخبير في تحليل البيانات والمعلومات والحسابات الوهمية المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في دراسة تحليلية قام بها مؤخر، أن معظم التغريدات المناهضة للسيد "حسن نصر الله" جاءت من السعودية.

كيف ستكون الأوضاع في الشمال السوري عقب إبرام اتفاق بين "أردوغان" و"بوتين"؟ الوقت- يمكن القول هنا بأن الولايات المتحدة هي الخاسر الجيوسياسي الأكبر في هذه الصفقة الروسية التركية التي تم التوقيع عليها قبل عدة أيام.

ما هو مصير الاحتجاجات العراقية عقب إعلان "عبد المهدي" ثلاث حزم إصلاحية ؟ الوقت- على الرغم من اتحاد قادة الرئاسات الثلاث العراقية، إلا أن الدعم الذي قدمه السيد "مقتدى الصدر"، قد أفشل جميع الجهود التي بذلتها الحكومية العراقية خلال الايام الماضية لإرضاء المتظاهرين.

أبرز التحديات التي تواجه رئيس تونس الجديد الوقت- تشهد اليوم تونس بداية جديدة وصفحة جديدة في تاريخها السياسي، بالتزامن مع بدء مراسم تنصيب الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد ليبدأ مهامه برئاسة البلاد ابتداءا من 23/10/2019، لتخطو تونس خطوة جديدة ...

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟ الوقت- على وقع التغيّرات التي تشهدها الساحة السوريّة، وفي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب قواته من سوريا، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إنه من المتوقع

أخبار

بعد إغلاقه لثماني سنوات... اعادة افتتاح المتحف الوطني بحلب

بعد إغلاقه لثماني سنوات... اعادة افتتاح المتحف الوطني بحلب

بعد إغلاقه لثماني سنوات... اعادة افتتاح المتحف الوطني بحلب

قسد: مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري قسد: مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري

هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذر المصريين من النزول إلى الشوارع هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذر المصريين من النزول إلى الشوارع

الرئيس اللبناني: الورقة الإصلاحية خطوة أولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار الرئيس اللبناني: الورقة الإصلاحية خطوة أولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار

اردوغان يطالب امريكا بتسليم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية اردوغان يطالب امريكا بتسليم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية

وزير الخارجية العماني يشيد بمتانة العلاقة مع ايران وزير الخارجية العماني يشيد بمتانة العلاقة مع ايران

عشرات النواب العراقيين يعلنون تشكيل تكتل جديد للتصحيح والتغيير عشرات النواب العراقيين يشكلون “التجمع النيابي للتصحيح والتغيير”

مسؤول امريكي: عشرات الارهابيين من داعش فروا من معتقلهم في سوريا بسبب الهجوم التركي مسؤول امريكي: عشرات الارهابيين من داعش فروا من معتقلهم في سوريا بسبب الهجوم التركي

تهم التحرش الجنسي تطيح بجنرال اسرائيلي كبير تهم التحرش الجنسي تطيح بجنرال اسرائيلي كبير

ترامب متحدثا عن سوريا: لن يقاتل من أجل بلد ملطخ بالدماء ترامب متحدثا عن سوريا: لن يقاتل عن أحد من أجل بلد ملطخ بالدماء

الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس رسميا بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس رسميا بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو

جنبلاط يحاضر بالفساد! ويتهم جبران باسيل بتخريب البلد جنبلاط يحاضر بالفساد ويتهم جبران باسيل بتخريب البلد

ترامب: المعركة على الحدود التركية السورية انتهت ترامب: المعركة على الحدود التركية السورية انتهت

القضاء اللبناني يستعدي رئيس الوزراء للتحقيق في قضايا فساد واثراء غير مشروع القضاء اللبناني يستعدي رئيس الوزراء للتحقيق في قضايا فساد واثراء غير مشروع

تحركات أمنية كبيرة في بغداد لحماية المتظاهرين وعبد المهدي يتحدث عن خطاب هام الخميس تحركات أمنية كبيرة في بغداد لحماية المتظاهرين

شاهد خريطة مفصلة للاتفاق الروسي - التركي بخصوص شمال سوريا شاهد خريطة مفصلة للاتفاق الروسي - التركي بخصوص شمال سوريا

أول تعليق ايراني على الاتفاق الروسي التركي بخصوص شمال سوريا أول تعليق ايراني على الاتفاق الروسي التركي بخصوص شمال سوريا

روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس الوقت- يتوجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم غد الخميس، إلى جمهورية أذربيجان تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الاذري الهام علييف.

في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العاصمة العراقية بغداد الوقت- وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة مسبقاً.

جيمس جيفري: أمريكا ليس لديها خطط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الوقت-قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إن أمريكا ليس لديها خطط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

كيف ستكون الأوضاع في الشمال السوري عقب إبرام اتفاق بين "أردوغان" و"بوتين"؟

تهم التحرش الجنسي تطيح بجنرال اسرائيلي كبير

الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس رسميا بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو

بعد إغلاقه لثماني سنوات... اعادة افتتاح المتحف الوطني بحلب

عشرات النواب العراقيين يعلنون تشكيل تكتل جديد للتصحيح والتغيير

مسؤول امريكي: عشرات الارهابيين من داعش فروا من معتقلهم في سوريا بسبب الهجوم التركي

جنود سعوديون افتراضيون يصطفون لمحاربة السيد "حسن نصر الله" + صور

اردوغان يطالب امريكا بتسليم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية

قسد: مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري

الرئيس اللبناني: الورقة الإصلاحية خطوة أولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار

اجتماع الأمن والدفاع في السعوديّة.. لمصلحة من؟

مقامرة ترامب بورقة النفط السوري.. الأهداف والخطط

هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذر المصريين من النزول إلى الشوارع

وزير الخارجية العماني يشيد بمتانة العلاقة مع ايران

ترامب متحدثا عن سوريا: لن يقاتل من أجل بلد ملطخ بالدماء

إيران الثامنة عالمياً في مجال صناعة طائرات التدريب العسكرية + صور

هل كشفت رحلة "عمران خان" غيوم التوتر بين طهران والرياض؟

المسلحون الأكراد السوريون يستسلمون لحكومة "بشار الأسد".. هل فقدوا الأمل كلياً من واشنطن؟

جعجع يدعو الحريري الى الاستقالة

أول تعليق من السيد حسن نصر الله على التظاهرات في لبنان

الرئيس الفرنسي السابق: "انتصر كل من لم نردهم أن ينتصروا" في سوريا!

اتفاقية "أضنة" وضرورة مكافحة الإرهاب.. تشويه الالتزامات وفقاً لمصالح "أردوغان"

ماكرون: نبع السلام حماقة تركية!

أموال ابن سلمان تظهر في محاكمة البشير!

سوريا ستلغي عقوبة السجن بحق الصحفيين

مجلس العموم البريطاني يصوّت لمصلحة تعديل يقضي بتأجيل موعد البريكست

ما هو مصير الاحتجاجات العراقية عقب إعلان "عبد المهدي" ثلاث حزم إصلاحية ؟

ما مدى فعالية المدرعات الإيرانية في حماية أرواح الجنود؟

لوبلوغ: إيران وصلت إلى نقطة ردع فعّالة ضد أمريكا

"إل تشابو" يشعل المكسيك من جديد واشتباكات عنيفة في مدينة كولياكان

غزة تستعد للمشاركة في جمعة (انتفاضة الأقصى والأسرى)

لغز مقتل الحارس الشخصي للملك "سلمان".. هل كان لـ"ابن سلمان" يد في قتل أفضل حارس شخصي في العالم + صور

عودة الاحتجاجات في مصر.. الجذور والآفاق

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات

شمال سوريا بعد 72 ساعة من الغزو التركي.. ماهي الأهمية الاستراتيجية لمدينتي "تل أبيض ورأس العين"؟+ خريطة ميدانية وصور

مرة جديدة... رئيس الإكوادور يعلن حظر التجوال في العاصمة كيتو

البحرين تقمع وتعذّب دون رقيب أو حسيب.. ولكن ما الذي أغضبها؟

ماذا تريد واشنطن والرياض من الحريري؟

3 آلاف جندي أمريكي إلى السعودية.. حماية أم جباية؟

لماذا استقدمت الإمارات مرتزقتها إلى المخا؟

من هم القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني ؟ + صور

هل يلجأ الأكراد إلى خيار "رابح-رابح" مع دمشق؟

حمدوك والبرهان يزوران السعودية والإمارات.. هل بدأت الجارتان في نسج شباكهما للإيقاع بالخرطوم في مستنقعهما؟

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان

الصين تدين بشدة قرار الكونغرس الأمريكي حول هونغ كونغ

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

قسد: مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري

الخميس 24 صفر 1441
 
 
 
 
 
قسد: مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري

مواضيع ذات صلة

واشنطن اتفقت مع تركيا من دون النقاش مع قسد

بعد الاتفاق مع "قسد".. الجيش السوري يدخل "تل تمر" بالقرب من الحدود التركية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قال مصطفى بالي مدير المركز اﻹعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ان قوات قسد مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري بعد التسوية السياسية.

وتابع بالي اليوم الخميس إن هذه القوات مستعدة للانضمام للجيش العربي السوري بعد التسوية السياسية، وأضاف: "نحن نؤمن بأن هناك حاجة إلى حل سياسي يمكن من خلاله للشعب السوري وجميع عناصره التصالح مع بعضهم البعض. بعد ذلك، ستكون قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لجميع القرارات المتاحة، بغض النظر عن التسميات التي سيتم تقديمها للجيش السوري أو للواء الخامس".

وأكد بالي أن المقاتلين الأكراد انسحبوا إلى مسافة 32 كم (20 ميلا) من الحدود مع تركيا، وأضاف بالي أن على روسيا أن تستخدم كل نفوذها لحل الأزمة في سوريا، وأن هناك حاجة إلى حل سياسي للمصالحة في البلاد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

قسد سوريا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء