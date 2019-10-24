قسد: مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري

الوقت- قال مصطفى بالي مدير المركز اﻹعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ان قوات قسد مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري بعد التسوية السياسية.

وتابع بالي اليوم الخميس إن هذه القوات مستعدة للانضمام للجيش العربي السوري بعد التسوية السياسية، وأضاف: "نحن نؤمن بأن هناك حاجة إلى حل سياسي يمكن من خلاله للشعب السوري وجميع عناصره التصالح مع بعضهم البعض. بعد ذلك، ستكون قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لجميع القرارات المتاحة، بغض النظر عن التسميات التي سيتم تقديمها للجيش السوري أو للواء الخامس".

وأكد بالي أن المقاتلين الأكراد انسحبوا إلى مسافة 32 كم (20 ميلا) من الحدود مع تركيا، وأضاف بالي أن على روسيا أن تستخدم كل نفوذها لحل الأزمة في سوريا، وأن هناك حاجة إلى حل سياسي للمصالحة في البلاد.