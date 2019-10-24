هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذر المصريين من النزول إلى الشوارع

الوقت- دعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس، 24 أكتوبر/تشرين الأول، المصريين الى عدم النزول إلى الشوارع.

محذرة من "أخطر 48 ساعة" قادمة ستمر على البلاد.

وحذرت الأرصاد في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، من أن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ستبلغ ذروتها، غدا، الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" المصرية:

وتابع شاهين "من ليس لديه أمر ضروري، يفضل الالتزام بالجلوس من المنازل غدا"، واستمر "فصل الخريف عادة يكون أعنف من الشتاء، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما فصل الشتاء تكون غزارة الأمطار على القاهرة والسواحل الشمالية".

وتوقع شاهين، سقوط أمطار غزيرة قد تصل حد السيول على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، والقاهرة، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون تأثيرها مشابها لتأثير الأمطار التي سقطت على القاهرة، أمس الأول، الثلاثاء.