جنود سعوديون افتراضيون يصطفون لمحاربة السيد "حسن نصر الله" + صور

الوقت- أفادت العديد من المصادر الاخبارية بأن الآلاف من أبناء الشعب اللبناني خرجوا إلى العديد من الشوارع للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضد الطبقة السياسية الحاكمة، ولفتت تلك المصادر الاخبارية إلى أنه كان لمواقع التواصل الإجتماعي دور كبير في هذه التحركات، حيث شكلت الناقل والمحرك في كثير من الأحيان. غير أن كثرة الهاشتاغات المستخدمة، وتحوّل بعضها عن الهدف المعلن في بداية التحركات استرعى متابعة المختصين في تحليل البيانات ليرصدوا ويتابعوا ويحللوا أرقام التفاعل مع الهاشتاغات المختلفة.

وحول هذا السياق، كشف "مارك افين جونز"، الخبير في تحليل البيانات والمعلومات والحسابات الوهمية المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في دراسة تحليلية قام بها مؤخر، أن معظم التغريدات المناهضة والمعادية للسيد "حسن نصر الله" الامين العام لحزب الله اللبناني جاءت من السعودية ولفت إلى أنه لا يتم إدارة تلك الحسابات الوهمية والتغريدات من داخل لبنان.

الفترة الزمنية لإنتشار التغريدات

الجدير بالذكر أن هذه الدراسة التحليلية التي أجراها "جونز" جاءت بناءً على طلب البروفيسور في العلوم السياسية في جامعة ولاية كاليفورنيا الامريكية "أسعد أبو خليل" لدراسة الوسوم المضادة للسيد "نصر الله"، حيث قال "جونز" في سلسلة من التغريدات التي نشرها عبر حسابه على تويتر: "فيما يتعلق بالاحتجاجات التي تعمّ لبنان، نظرت بالأمس إلى حملات التأثير المشبوهة المتعلقة بالسيد حسن نصر الله، واخترت البحث في اثنين من الوسوم وهما "# نصرالله_واحد_منن" و"حل_عنا_إنت_وسلاحك"، وقمت بتحليل حوالي 6500 تغريدة صادرة عن 4500 حساب، ولفتني الارتفاع الكبير في عدد الحسابات المشاركة في هذه الوسوم، والتي تم إنشاؤها حديثا أي في أيلول/سبتمبر من العام الحالي، قُبيل تصاعد الاحتجاجات في لبنان".

توزيع الصفحات ذات التعليقات المناوئة للسيد "حسن نصر الله"

ولفت هذا الخبير في تحليل البيانات والمعلومات والحسابات الوهمية إلى أن أسماء المستخدمين في الحسابات التي أنشأت حديثًا، والتي غردت على وسوم مضادة للسيد "نصر الله"، هي أسماء عشوائية مثل (yel15abafkjttk0)، مشيرًا الى أنه توصّل إلى أن معظم هذه الحسابات تتمركز في السعودية، وقال "لأن هذه الدولة تحوي العدد الأكبر من مستخدمي "تويتر" في العالم، فإنني عادة ما أشاهد هذا النوع من الإقبال على الهاشتاغ حين يكون الحديث عن انتقاد إيران أو الحوثيين في اليمن أو كل ما يرتبط بإيران مثل حزب الله في لبنان".

وأوضح "جونز" أن معظم الحسابات الجديدة قيد الدراسة هي حسابات غير مرغوب بها أو (spam)، وتابع قائلا: "ناهيك عن كونها تحوي ما يفوق 10000 متابِع، فضلا عن الكم الهائل من التغريدات على الرغم من أنها حسابات حديثة لم يمضي على إنشائها شهر"، وفي هذا السياق أعطى المحلل مثالا عن حساب باسم "سلطان العنزي" الذي انضم إلى "تويتر" في أيلول/سبتمبر 2019 يملك 600 متابِع. وخلص "جونز" إلى استنتاج مفاده أن ثمة حملة على "تويتر" تهدف لشيطنة الأمين العام لحزب الله، مضيفًا أن "هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئا، لأن السعوديين سيستغلون أية فرصة لانتقاد شخص مثل (السيد) نصر الله، وكما أصبح العرف في "تويتر"، تحاول قوى مختلفة تأجيج التوترات في بلدان أخرى، ما يؤدي إلى تلويث النقاشات في فضاء "تويتر" بمحتوى غير نظيف".

بداية انتشار التغريدات المسيئة للسيد "حسن نصر الله"

وفي سياق متصل، أجرى فريق البيانات في الميادين أونلاين، قام بتحليل أكثر من 100 ألف تغريدة، ورصد أكثر من 35 ألف شخص أو حساب تفاعل على الوسوم المستخدمة في الحراك اللبناني، منها أكثر من 13 ألف حساب مؤثر، ليظهر أن الحسابات الأكثر ذكراً في التغريدات هي سعد الحريري، قناة الجديد، جبران باسيل، ريا الحسن وغيرهم. كما ظهر أن اليوم الثاني والثالث في الحراك، شهدا أكبر عدد من التغريدات، بينما النسبة الأقل تركزت في اليوم الاول والرابع من الشهر نفسه، والسبب هو تعدد الوسوم المرتبطة بالحراك اللبناني، ما أفقد الوسمين المنتقدين لـ"نصر الله" الوحدة والقوة للوصول والتأثير.

التغريدات التي استخدامها خلال فترة الاحتجاجات اللبنانية

وهنا تجدر الاشارة إلى أنه عادةً ما تتطلب الحملات المؤثرة رؤية كاملة ومتماسكة للوصول لأكبر عدد من الجمهور، لكن تحليل قسم البيانات في الميادين أونلاين للأرقام، أظهر أن نسبة وصول الوسوم المتعلقة بالاحتجاجات في لبنان تخطت 328 مليون، وأن أبرز الدول بحسب التركيز على الوسوم الأساسية كانت كلاً من السعودية والإمارات وقطر. وكانت عبارات مثل "ثورة ثورة ثورة"، "كلن يعني كلن"، "حسن نصر الله" و"ساحة رياض الصلح" من أكثر العبارات التي تمّت مشاركتها خلال الاحتجاجات. وتأكيداً على النتائج التي تم استعراضها، وبعد المقارنة بين تاريخ إنشاء الحسابات المشاركة على هذه الوسوم، تبيّن أن عدداً كبيراً منها حديث وتم إنشاؤه في العام 2019، ما يعزز فرضية أن الحملة ضد السيد "نصر الله" ممنهجة ومفبركة وانطلقت بشكل رئيسي من السعودية.