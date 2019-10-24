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  الخميس 24 صفر 1441

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وزير الخارجية العماني يشيد بمتانة العلاقة مع ايران

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أخبار

وزير الخارجية العماني يشيد بمتانة العلاقة مع ايران

الخميس 24 صفر 1441
 
 
 
 
 
وزير الخارجية العماني يشيد بمتانة العلاقة مع ايران

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حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

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الوقت- أكد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي متانة العلاقة التي تجمع بين بلاده وايران، لافتا الى أن بلاده تدرس إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الإيرانيين.

وقال بن علوي، خلال لقاء أجراه الأربعاء مع وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، علي أصغر مونسان: "نحترم علاقاتنا الوثيقة مع إيران وندرس إلغاء التأشيرات للرعايا الإيرانيين لدخول عمان".

وأضاف بن علوي، حسبما نقلته عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية: "لدينا علاقات عريقة مع إيران وفي كل مرة أزورها أشعر وكأنني في بلدي".

من جانبه، نوه مونسان، الذي يزور حاليا عمان على رأس وفد يتكون من 60 شخصا من القطاع الخاص، بـ "الدور البناء" الذي لطالما لعبته سلطنة عمان في منطقة الخليج.

وسبق أن قررت الحكومة الإيرانية، منذ عام واحد، يوم 23 أكتوبر 2018، إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن المواطنين العمانيين الراغبين في زيارة إيران.

وترتبط إيران بعلاقات اقتصادية وتجارية مع عمان، التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في فتح قنوات تواصل بين الحكومة الإيرانية والإدارة الأمريكية، إضافة إلى سعيها للعب دور الوسيط في خفض التوتر الراهن بين الطرفين في منطقة الخليج.

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