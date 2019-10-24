عشرات النواب العراقيين يعلنون تشكيل تكتل جديد للتصحيح والتغيير

الوقت- أعلن 39 نائباً في البرلمان العراقي ، الأربعاء، تأسيس “التجمع النيابي للتصحيح والتغيير”، مشيرين إلى أن التجمع سيعمل على تحقيق عدد من الأهداف من بينها تهيئة الأرضية الدستورية والقانونية لإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة.

وقال التجمع في بيان إنه "انطلاقا من معاناة شعبنا العظيم و استجابة الصرخات المتظاهرين و وفاءا لدماء الشهداء و الجرحى الطاهرة ، نعلن نحن مجموعة من النواب المتواجدين حاليا في اروقة المجلس عن تأسيس " التجمع النيابي للتصحيح و التغيير " و سيعمل التجمع على ما يلي:

١- القيام بمسائلة الحكومة العراقية على الإخفاقات الامنية و الخدمية مقدمة لاستجوابها

٢- تهيئة الأرضية الدستورية و القانونية لاجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات و اعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

٣- دعم المحكمة المتخصصة بمكافحة الفساد التي شكلها مجلس القضاء الاعلى و سنعمل على دعمها بكل الوسائل

٤- تشكيل لجنة نيابية لاقتراح تعديل الدستور على ان تنهي أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما

٥- ايقاف عمل مجالس المحافظات الحالية ابتداءا من ١-١١-٢-٢٠١٩ و النظر في جدوى وجودها خلال التعديل الدستوري

٦- تخفيض رواتب الدرجات الخاصة و كتابة سلم رواتب جديد يراعي العدالة الاجتماعية بين كل طبقات المجتمع العراقي

٧- يعمل التجمع على متابعة طلبات المتظاهرين و السعي لإنجازها من خلال دوائر الدولة المختلفة".