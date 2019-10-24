تهم التحرش الجنسي تطيح بجنرال اسرائيلي كبير

الوقت- أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي استقاله قائد العمليات البحرية الجنرال شاي الباز بعد اتهامات بالتحرش جنسيا بالمجندات.

وأكد الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء أن الباز الذي تولى منصبه قائدا للعمليات في مايو العام الماضي، وقبل ذلك كان يترأس وحدة "شايطيت 13" (أي وحدة كوماندوز في البحرية الإسرائيلية)، قدم استقالته على خلفية الأنباء عن تورطه في أحداث حصلت قبل عقد وكان فيها سلوكه منافيا لمعايير الجيش.

وأشاد بيان الجيش بإنجازات الباز وإسهامه المباشر في أمن إسرائيل، مشيرا إلى أن قيادة الأركان أكدت نيتها عدم التسامح مع مثل هذه الحوادث.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن الباز الذي أصيب في حرب لبنان كان مرشحا لمنصب قائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي.

وجاءت هذه الاستقالة على خلفية تقرير نشرته أواخر الأسبوع الماضي القناة الـ12 الإسرائيلية ومفاده أن عددا من العسكريات اتهمن الجنرال بالتحرش جنسيا بهن أثناء أدائهن الخدمة تحت إمرته في وحدة "شايطيت 13".

وهذه ليست المرة الأولى التي يترك فيها مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي منصبه إثر الكشف عن علاقات جنسية تربطه بعسكريين أدنى منه رتبة.