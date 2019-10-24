إجتماع االأمن والدفاع في السعوديّة: لمصلحة من؟

الوقت- تواصل السعودية استجلاب قوى ما وراء الإقليم إلى المنطقة. آخر هذه التحرّكات تمثّلت بعقد السعودية عقد مؤتمر باسم الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بمشارکه 18 بلد فی الریاض.

وكما كان متوقّعاً خرج الاجتماع ببيان ختامي يتّهم إيران بالوقوف وراء الأعمال العدائية دون تقديم أي دليل.

لطالما اعتمدت السعوديّة سياسة الكم في مواجهة أعدائها، مستجلبةً الكثير من "الكومبرس" في مؤتمراتها، هذا ما حصل في تحالف العدوان على اليمن، التحالف العسكري الإسلامي والكثير من المؤتمرات التي عقدتها. في المؤتمر، وإضافةً إلى رؤساء الأركان في دول مجلس التعاون الخليجي، حضر رؤوساء الأركان في كل من مصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان.

لا يختلف إثنان على شكليّة المؤتمر الأخير، وأما الحديث عن "وسائل ردع التهديدات ضد السعوديّة" فلن يتعدّى قاعات المؤتمر، هذا لو سلّمنا بوجود مثل هذه التهديدات. ما تريده بعض الدول التي حضرت المؤتمر هي شراء السعوديّة لمزيد من الأسلحة، وبالتالي المزيد من الدماء في المنطقة، هنا نشير إلى التالي:

أوّلاً: لا ندري إذا ما كان أغلب رؤوساء أركان الدول المشاركة على علم بالبيان الختامي، لاسيّما أن التجارب السابقة أكّدت أن السعوديّة تعد البيان الختامي مسبقاً دون أن تتكلف عناء إطلاع الحاضرين عليه. السعوديّة تعمل على أن تعدّ البيان مسبقاً ، كالأمريكي في هذا المقام، في حين أن البقية الباقية هم فقط لإكمال العدد في الجالسين على الطاولة.

ثانياً: الأنكى من ذلك كّله بحث السعودية استقرار وأمن المنطقة مع رؤوساء أركان هذه الدول، فمن المسؤول عن الصراعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط منذ عقود. أليس بعض هذه الدول مسؤولة عن احتلال البلدان العربية قبل الحربين العالمية الاولى والثانية وبعدها؟ اليس هذه الدول شاركت في إحتلال العراق؟ إن أكبر الآفات التي تعيشها المنطقة هي الاستعانة بدول الخارج، فلماذا لا تعقد السعودية مؤتمر إقليمي يشمل دول المنطقة "الجارة" فقط؟ ألا يمكن لدول المنطقة ان تحلّ مشاكلها بنفسها، أليس الدول الغربية هي التي تحرّض على ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط لبيع المزيد من السلاح؟

ثالثاً: على سبيل المثال، كانت القاعدة في اليمن من أخطر الجماعات الإرهابية في العالم، وإضافةً إلى تهديدها للشعوب المنطقة، باتت تشكّل في الآونة الاخيرة تهديداً لواشنطن. أمريكا ومن أجل معالجة هذا الأمر دفعت بالسعودية لشنّ عدوانها على اليمن، ما الذي حصل، صحيح، أن القاعدة في اليمن، والتي خرجت عن القاعدة الأمر، قد تقوقعت وحدّت من تهديداتها لأي مصالح أمريكية في المنطقة والعالم، ولكن كل هذا كان على حساب دماء الشعب اليمني. في الجانب الآخر أبرمت السعوديّة صفقات بمئات المليارات من الدولارات الأمر الذي صبّ في صالح واشنطن، فمن الذي يهدد الأقليم؟ أليست واشنطن وحلفائها في المنطقة وفي مقدّمتهم السعوديّة.

في الختام، تحاول السعودية الاستقواء بالخارج لتحقيق أجندتها ، ولكن هذه العملية تصبّ في صالح دول ما وراء الإقليم من جهة، وتضرّ بشعوب المنطقة من جهة أخرى.