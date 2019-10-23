ترامب: المعركة على الحدود التركية السورية انتهت

الوقت- اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، اتن إقامة "المنطقة الآمنة" شمال سوريا بالنجاح الكبير، معلنا أنه سيصدر تصريحا خاصا حول الأوضاع على الحدود التركية السورية في وقت لاحق من اليوم.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا، تمت إقامة المنطقة الآمنة! وقف إطلاق النار صمد والأعمال القتالية انتهت. والأكراد في أمان وعملوا بطريقة جيدة للغاية معنا. وعناصر داعش الأسرى تحت السيطرة".

وتوصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق، وصف بأنه "تاريخي" بشأن العمل العسكري ضد الأكراد شمال شرق سوريا بعد اجتماع دبلوماسي مطول، واستغرق الاجتماع الخاص الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرة التركي رجب طيب أردوغان أكثر من ست ساعات.

وجاء الاتفاق قبل انتهاء مدة اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات التركية، والمقاتلين الأكراد التي تعتبرهم تركيا منظمة إرهابية.