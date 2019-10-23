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  الأربعاء 23 صفر 1441

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أخبار

شاهد خريطة مفصلة للاتفاق الروسي - التركي بخصوص شمال سوريا

الأربعاء 23 صفر 1441
 
 
 
 
 
شاهد خريطة مفصلة للاتفاق الروسي - التركي بخصوص شمال سوريا

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الوقت- نشر موقع تركي مختص خريطة لشمال سوريا، ترجم من خلالها بنود الإعلان الصادر عن الرئيسين الروسي فلاديمير وبوتين والتركي رجب طيب أردوغان في ختام قمتهما التاريخية الأخيرة في سوتشي.

وأظهرت الخريطة مناطق تمركز الأطراف المختلفة، مضافا إليها التغيرات التي أدخلها الاتفاق الروسي - التركي الأخير، ووسمت المناطق التي يسيطر عليها حلفاء تركيا بالأخضر، فيما صبغت المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري بالأحمر!.

وميز اللون الأصفر في هذه الخريطة المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، كما وُضع اللون الأزرق على المناطق التي ستنسحب منها و"حدات حماية الشعب"الكردية.

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