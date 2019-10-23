لوبلوغ: لقد وصلت إيران إلى رادع ضد الولايات المتحدة

الوقت- يشير موقع لوبلوغ أمريكي إلى أن إيران وحلفائها قد وصلوا إلى نقطة ردع فعالة بإطلاق ضربات متعددة على حلفاء الولايات المتحدة.

وبين الموقع في الأشهر القليلة الماضية ، أصبحت الحقيقة واضحة لأي شخص أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حلفائه الإقليميين في الخليج الفارسي غير مستعدين للقيام بعمل عسكري ضد إيران، إنهم يدركون جيداً مخاطر الحرب الشاملة في المنطقة، لهذا السبب ، قامت الولايات المتحدة فقط بتقييد العقوبات الاقتصادية والهجمات الإلكترونية ضد القوات المسلحة الإيرانية.

وقال الموقع أنه وفي الأشهر المقبلة، من المرجح أن يلجأ الجانبان إلى استراتيجية الردع الثنائية، حيث إن امتناع طهران والائتلاف المناهض لإيران بقيادة الولايات المتحدة عن الصراع العسكري قد يعيدان الاستقرار في الشرق الأوسط إلى حد ما. في 1 يونيو ، أسقطت القوات الإيرانية طائرة تجسس أمريكية من طراز هوك بالقرب من مجالها الجوي. لم ترد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على هذا الفعل الاستفزازي. ثم شنت إيران أو قواتها التابعة هجومًا متطورًا على منشآت النفط السعودية في 11 سبتمبر، وظلت الهجمات بلا إجابة.

وبين الموقع: في أواخر أغسطس ، هاجم الجيش الإسرائيلي اثنين من النشطاء المرتبطين بتنظيم حزب الله في سوريا. كما استهدفت إسرائيل أهدافًا مرتبطة بحزب الله في بيروت بطائرات بدون طيار. حذر زعيم حزب الله علنا ​​من أن تصرفات إسرائيل لن تمر دون إجابة. كما قرر المسؤولون الإسرائيليون سحب قواتهم من الحدود مع لبنان. بالطبع ، هاجمت قوات حزب الله في النهاية إحدى القواعد العسكرية داخل إسرائيل. تتبع إسرائيل وحزب الله استراتيجية الردع الثنائي منذ حرب الأيام التسعة. ولكن بعد الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية ، أصبح من الواضح للجميع أن الردع الثنائي لم يكن فقط على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. بشكل عام ، يتردد التحالف الأمريكي الإسرائيلي ومؤيدي حزب الله الرئيسيين في طهران في نشر النزاع في المنطقة.

وتابع الموقع: أجرى العالم النووي الإسرائيلي أوززي حواء مقابلات مع القدرات العسكرية الإيرانية بعد هجمات الشهر الماضي على المملكة العربية السعودية. وقال "ايران لديها تكنولوجيا متقدمة وموثوق بها." يمكن للقوات المسلحة الإيرانية نشر أعداد كبيرة من صواريخ كروز وصواريخها في وقت واحد في هجماتها. على ما يبدو ، لم يستطع نظام الدفاع السعودي اكتشاف الصواريخ الإيرانية. هذه الهجمات كانت ناجحة وفعالة. أظهر الإيرانيون أو قواتهم التوكيلية أن بإمكانهم استهداف نقاط محددة على بعد بضع مئات من الكيلومترات من الدقة. يجب أن تقبل إسرائيل حقيقة أنها ستكون عرضة لمثل هذه الهجمات. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الحكومة الإسرائيلية وقف الأنشطة النووية في مفاعل ديمونة. هذه المنشآت لن تكون محصنة ضد أي هجمات محتملة من قبل إيران أو حزب الله.

واختتم الموقع أنه وكما أشار العديد من المراقبين ، فإن حزب الله لم يتمكن من الحفاظ على الردع الثنائي مع إسرائيل إلا بمساعدة الصواريخ التقليدية منذ العام الخامس. تحاول إيران إرسال أنظمة توجيه دقيقة إلى لبنان في السنوات الأخيرة. بمساعدة هذه التقنية ، يمكن لحزب الله أن يستهدف البنية التحتية الحيوية لإسرائيل. أظهرت إيران وحلفاؤها في لبنان واليمن وسوريا في الأشهر الأخيرة أن لديهم قدرات عسكرية بارزة. يعتقد توماس فريدمان من نيويورك تايمز أن هذا جعل الشرق الأوسط أكثر خطورة. في رأيه ، لسنا بعيدين عن حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة. لكنني لا أتفق مع هذا الاستنتاج. إذا نظرنا إلى الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ، وجدنا أن استراتيجية الردع الثنائي منعت حرباً نووية كارثية في العالم. الوضع الحالي في الشرق الأوسط في وضع مماثل. لماذا يجب أن نتخيل أن المنطقة في وضع أكثر خطورة مما كانت عليه خلال الحرب الباردة؟