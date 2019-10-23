روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس

الوقت- يتوجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم غد الخميس، إلى جمهورية أذربيجان تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الاذري الهام علييف.

وحسب ما أفاد به مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني لشؤون الإعلامية، فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان يوم غد الخميس تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الاذري الهام علييف.

وأشار إلى أن روحاني سيزور باكو لحضور القمة الثامنة عشرة لقادة حركة عدم الانحياز، قائلاً: إن روحاني بالإضافة إلى إلقائه كلمة في القمة لشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن القضايا الإقليمية والدولية المهمة، سيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الأذربيجاني، حيث سيتم مناقشة أهم القضايا في العلاقات بين طهران وباكو وعملية تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة.

وتابع: إن الرئيس سيعقد اجتماعات منفصلة مع بعض الزعماء الحاضرين على هامش قمة حركة عدم الانحياز، حيث سيناقش خلالها أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، والملفات الإقليمية والدولية.