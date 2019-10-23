في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العاصمة العراقية بغداد

الوقت- وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة مسبقاً.

وكان إسبر وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم الإثنين، لعقد لقاءات مع قادة سعوديين، لمناقشة المخاوف الإقليمية المشتركة.

هذا ونشرت أمريكا قوات عسكرية في السعودية لتعزيز دفاعات السعودية بعد هجمات الشهر الماضي على منشآتها النفطية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط، للوقوف على آخر تطورات العمليات في المنطقة، ومن ثم سيتوجه إلى اجتماع "الناتو" الوزاري في بروكسل، حيث يلتقي مع نظيره التركي.