"المتمردون المعتدلون" في سوريا.. كانوا بالأمس تحت الحماية الأمريكية واليوم أصبحوا تحت أوامر تركيا + صور

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 23 صفر 1441

إخترنا لكم

أبرز التحديات التي تواجه رئيس تونس الجديد

أبرز التحديات التي تواجه رئيس تونس الجديد الوقت- تشهد اليوم تونس بداية جديدة وصفحة جديدة في تاريخها السياسي، بالتزامن مع بدء مراسم تنصيب الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد ليبدأ مهامه برئاسة البلاد ابتداءا من 23/10/2019، لتخطو تونس خطوة جديدة ...

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟ الوقت- على وقع التغيّرات التي تشهدها الساحة السوريّة، وفي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب قواته من سوريا، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إنه من المتوقع

إيران الثامنة عالمياً في مجال صناعة طائرات التدريب العسكرية + صور الوقت- على الرغم من أنه تتم عملية تصميم وإنتاج طائرات التدريب العسكرية في العديد من الدول الصناعية الكبرى، إلا أن عددًا قليلًا من تلك البلدان فقط يمكنه صناعة جميع أجزاء هذه الطائرات محلياً.

ما مدى فعالية المدرعات الإيرانية في حماية أرواح الجنود؟ الوقت- نظراً لوجود العديد من التهديدات، مثل الجماعات الإرهابية التي تنتشر بكثرة في المناطق الحدودية والمجهزة تجهيزًا جيدًا من قبل الأعداء الاقليميين والدوليين، فقد أصبحت الحاجة إلى استخدام العربات المدرعة لحماية أرواح الجنود أكثر إلحاجاً.

مؤتمر البحرين.. الأهداف والغايات الوقت- استضافت دولة البحرين يوم الأحد مؤتمرا دوليا بشأن الدفاع عن حرية الملاحة في الخليج، ويأتي هذا المؤتمر متابعة لمؤتمر وارسو الذي بادرت إليه الإدارة الأميركية قبل أشهر، وتشارك فيه -بالإضافة إلى الولايات ...

أخبار

روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس

روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس

الوقت- يتوجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم غد الخميس، إلى جمهورية أذربيجان تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الاذري الهام علييف.

في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العاصمة العراقية بغداد الوقت- وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة مسبقاً.

جيمس جيفري: أمريكا ليس لديها خطط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الوقت-قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إن أمريكا ليس لديها خطط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

بينس: المحادثات مع تركيا حول وقف دائم لإطلاق النار في سوريا مستمرة الوقت- أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، الأربعاء، عن انسحاب القوات الكردية من "المنطقة الآمنة" في سوريا، مشيراً إلى أن المحادثات مع تركيا حول وقف دائم لإطلاق النار في سوريا مستمرة.

خبير عسكري سوري: استكمال عملية تحرير إدلب من قبل الجيش السوري وحلفائه قد تبدأ في أي لحظة الوقت- أكد خبير عسكري سوري، أن استكمال عملية تحرير إدلب من قبل الجيش السوري وحلفائه قد تبدأ في أي لحظة بعد عودة الرئيس السوري بشار الأسد من زيارته لجنوب المحافظة إلى مقر عمله بدمشق.

إسقاط طائرة مسيرة للكيان الصهيوني جنوب لبنان الوقت- أكدت مصادر لبنانية إسقاط طائرة مسيرة معادية بسماء كفر كلا على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

ايران: الهجوم التركي على سوريا لن يجلب الامن لانقرة ايران: الهجوم التركي على سوريا لن يجلب الامن لانقرة

الرئيس الأسد: اردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض الرئيس الأسد: اردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

ترامب يقر دعما لمنظمة إرهابية سورية بملايين الدولارات ترامب يقر دعما لمنظمة إرهابية سورية بملايين الدولارات

برلمان بريطانيا يقر قانون تطبيق بريكست برلمان بريطانيا يقر قانون تطبيق بريكست

بوتين: توصلنا الى قرارت مصيرية مع تركيا بوتين: توصلنا الى قرارت مصيرية مع تركيا

لافروف: العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا تقترب من نهايتها لافروف: العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا تقترب من نهايتها

قيادي في حماس: المعتقلون الفلسطينيون في السعودية يتعرضون للتعذيب! الوقت- كشف سامي أبو زهري، القيادي في حركة "حماس"، إن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية يتعرضون للتعذيب بأشكال متعددة ويتم التحقيق معهم بشكل قاس.

الرئيس الفرنسي السابق: "انتصر كل من لم نردهم أن ينتصروا" في سوريا! الوقت-أعرب الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أمس الاثنين عن أسفه لما آلت إليه

فضل الله: لأول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية هناك محاولة جادة للتغيير الوقت-أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الورقة الإصلاحية التي أقرتها مجلس الوزراء اللبناني، تتيح تنفيذ مشاريع

زوجة السفير الأمريكي تدفع بريطانيا الى مراجعة قواعد الحصانة الدبلوماسية مع أمريكا! الوقت- قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم أمس الاثنين من أمام مجلس العموم البريطاني، إن بريطانيا تراجع القواعد التي

ترامب: وقف إطلاق النار صامد في سوريا الوقت- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ وقف إطلاق النار صامد في سوريا. وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة لم تعط الكرد التزاماً بالبقاء في سوريا إلى الأبد.

هذا هو الموقف الامريكي من التظاهرات في لبنان! الوقت-تفيد المعلومات الواردة من واشنطن أنه حتى مساء أمس الأحد كان الموقف المعلن من أعضاء الكونغرس المعنيين بالسياسة الخارجية

نتنياهو يفشل في تأليف حكومة.. وريفلين ينقل التفويض إلى بني غانتس الوقت- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التخلي عن تأليف الحكومة الجديدة بعد فشله في تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة.

الجيش السوري يدخل قرية الكوزلية في ريف الحسكة الوقت- أفادت مصادر إعلامية بأن وحدات من الجيش السوري دخلت قرية الكوزلية غرب تل تمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

خبير عسكري سوري: استكمال عملية تحرير إدلب من قبل الجيش السوري وحلفائه قد تبدأ في أي لحظة

مخاوف وآمال "أردوغان" في رحلته إلى روسيا.. هل سيقدّم الدب القطبي المساعدة لأنقرة؟

برلمان بريطانيا يقر قانون تطبيق بريكست

إسقاط طائرة مسيرة للكيان الصهيوني جنوب لبنان

لافروف: العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا تقترب من نهايتها

ترامب يقر دعما لمنظمة إرهابية سورية بملايين الدولارات

الرئيس الأسد: اردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

بينس: المحادثات مع تركيا حول وقف دائم لإطلاق النار في سوريا مستمرة

جيمس جيفري: أمريكا ليس لديها خطط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد

لماذا لم تُرضِ حزمة الإصلاحات الجديدة للحريري المتظاهرين؟

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟

أبرز التحديات التي تواجه رئيس تونس الجديد

روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس

في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العاصمة العراقية بغداد

ايران: الهجوم التركي على سوريا لن يجلب الامن لانقرة

عندما تظهر السعودية كداعم للأراضي السورية.. ماذا تريد دموع التماسيح هذه المرة؟

قطر خارج المناخ العام العربي.. لماذا تدافع عن الغزو التركي؟

الاحتجاجات اللبنانية والجهود المبذولة لإضعاف "حزب الله".. ما هو الدور الذي لعبته الأطراف الداخلية والخارجية؟

اتفاقية "أضنة" وضرورة مكافحة الإرهاب.. تشويه الالتزامات وفقاً لمصالح "أردوغان"

المسلحون الأكراد السوريون يستسلمون لحكومة "بشار الأسد".. هل فقدوا الأمل كلياً من واشنطن؟

هل كشفت رحلة "عمران خان" غيوم التوتر بين طهران والرياض؟

أنصار تركيا يعدمون المدنيين.. تداعيات الغزو التركي!!

مئة سيارة عسكرية امريكية تعبر مدينة الحسكة السورية

الصين تعتقل أمريكيين اثنين وواشنطن تقيّد حركة الدبلوماسيين الصينيين

أول تعليق من السيد حسن نصر الله على التظاهرات في لبنان

جعجع يدعو الحريري الى الاستقالة

مخاطر عسكرة الفضاء الاجتماعي التركي.. هل هي استراتيجية "أردوغان" الجديدة لإثارة الشارع التركي؟

روحاني: على أصدقاء إيران اتخاذ مواقف أكثر حزماً لمواجهة الممارسات الأمريكية اللاشرعية

الصقر الروسي يصيد المليارات من الخليج الفارسي

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟

لغز مقتل الحارس الشخصي للملك "سلمان".. هل كان لـ"ابن سلمان" يد في قتل أفضل حارس شخصي في العالم + صور

ماذا تريد واشنطن والرياض من الحريري؟

شمال سوريا بعد 72 ساعة من الغزو التركي.. ماهي الأهمية الاستراتيجية لمدينتي "تل أبيض ورأس العين"؟+ خريطة ميدانية وصور

ما علاقة ابن سلمان بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان المعروف بـ"حارس الملوك"!

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات

لماذا استقدمت الإمارات مرتزقتها إلى المخا؟

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان

عودة الاحتجاجات في مصر.. الجذور والآفاق

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة

لماذا قال السيد نصرالله أن النظام السعودي في مراحله الأخيرة؟

الصين تدين بشدة قرار الكونغرس الأمريكي حول هونغ كونغ

من هم القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني ؟ + صور

هل يلجأ الأكراد إلى خيار "رابح-رابح" مع دمشق؟

مرة جديدة... رئيس الإكوادور يعلن حظر التجوال في العاصمة كيتو

لقاء السيد نصرالله-باسيل: بين الاقتصاد والسياسة

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

"المتمردون المعتدلون" في سوريا.. كانوا بالأمس تحت الحماية الأمريكية واليوم أصبحوا تحت أوامر تركيا + صور

الأربعاء 23 صفر 1441
 
 
 
 
 
"المتمردون المعتدلون" في سوريا.. كانوا بالأمس تحت الحماية الأمريكية واليوم أصبحوا تحت أوامر تركيا + صور

مواضيع ذات صلة

إردوغان: "نبع السلام" ستتواصل بحزم إذا لم تلتزم واشنطن بوعودها

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كشف تقرير صادر عن مؤسسة "ساتا" أنه من بين جماعات المرتزقة الـ28 الموالية للجيش التركي والتي قامت خلال الأيام القليلة الماضية باحتلال العديد من مناطق شمال سوريا، كان 21 جماعة منها تتلقى الدعم المالي واللوجستي من قبل أمريكا خلال السنوات الماضية، حيث كانت ثلاث جماعات تتلقى الدعم مباشرة من "البنتاغون" و18 جماعة كانت تتلقى الدعم من قبل وكالة المخابرات المركزية.

حول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الإخبارية، بأن مقاطع الفيديو التي أظهرت مسلحين موالين للجيش التركي وهم يقتلون سجناء أكراد مقيدين على طريقة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قد أثارت سخط العديد من السياسيين الغربيين الذين تساءلوا "لماذا سمح ترامب للقوات التركية والعناصر الإرهابية الموالية لها بالهجوم على شمال سوريا؟" و"لماذا لم يتدخل الجيش الأمريكي في هذه المعركة؟" وما شابه ذلك، ولكن الحقيقة المُرّة التي لا يعرفها الكثير من الناس هي أن العديد من هذه الميليشيات والعناصر الإرهابية نمت وترعرعت تحت مظلة وكالة المخابرات المركزية والبنتاغون.

وفي سياق متصل، وصف مسؤول في واشنطن تلك المليشيات المتشددة بأنهم "مجنونون وغير موثوق بهم" وآخر وصفهم بـ "قطّاع الطرق الذين يجب أن يختفوا من الأرض".

كما أن "هيلاري كلينتون" وصفت تلك الصور بأنها "كابوس مزعج"، ووصفت الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه الجاني الوحيد في هذه الجريمة البشعة، والغريب في الأمر أنها لا تدرك أبداً أنها كانت هي العامل الأكثر أهمية في دعم تلك المليشيات المتشددة خلال فترة ولايتها في وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي هذا الصدد، كشفت العديد من التقارير الإخبارية، بأن "هيلاري كلينتون" في عام 2012 وبعد عقد مؤتمر "أصدقاء سوريا"، قالت: "من المؤكد أن الرجال المسلحين الذين يعملون بجد أكثر فاعلية من أولئك الذين يكتفون بالحديث فقط، لذلك ينبغي علينا أن نرى كيف يمكننا دعم أولئك الرجال على الأرض وتزويدهم بالمعدات العسكرية أكثر".

"سالم إدريس" أحد قادة الجيش الحر الذي استضافه السناتور "جون ماكين" أثناء رحلته إلى سوريا في عام 2014 وهو الآن وزير في الحكومة السورية المزعومة والمؤقتة!

يذكر أن المليشيات التي تقاتل جنباً إلى جنب مع قوات الجيش التركي، كانوا غالباً أعضاء في الجيش السوري الحر، الذين تلقوا الدعم العسكري والمالي من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم "المتمردين المعتدلين" للإطاحة بحكومة "الأسد"، وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل هذه المعلومات كشف عنها معهد "ساتا" التركي قبل عدة أيام. ووفقاً لتقرير نشره معهد "ساتا" التركي، فإنه من بين جماعات المرتزقة الـ28 الموالية للجيش التركي والتي قامت خلال الأيام القليلة الماضية باحتلال العديد من مناطق شمال سوريا، كان 21 جماعة منها تتلقى الدعم المالي واللوجستي من قبل أمريكا خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من التقارير بأن وسائل الإعلام الأمريكية الذراع الآخر لدعم المتمردين المسلحين ضد الرئيس السوري "بشار الأسد"، قدمت الكثير من الدعم تلك المليشيات الإرهابية، وبالإضافة إلى قيامها بنشر الكثير من الأخبار والصور المفبركة لتشويه صورة الرئيس "الأسد"، كانت أيضاً تبث صوراً مفبركة للمناطق التي يسيطر عليها حلفاء "داعش" وكانت تُظهر أعضاء الجيش السوري الحر كأبطال للحرية.

يذكر أن المراسل الغربي "داني جولد" والذي كان مقرّباً كثيراً عند قوات الجيش السوري الحر، تحدّث خلال الفترة الماضية عن الحاجة إلى تدّخل أمريكا في المعركة السورية، ومن المثير للاهتمام، أنه عندما هاجم جيش المرتزقة الأتراك شمال سوريا، أعلن في تغريدة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "أحد أصدقائي السابقين كان أحد اعضاء الجيش الحر والآن يقاتل تحت المظلة التركية".

في الحقيقة، لقد نجحت تركيا اليوم في إعادة بناء الميليشيات التي تشكلت قبل عدة سنوات لمحاربة الحكومة السورية وحول هذا السياق، كشف العديد من الخبراء العسكريين بأنه في وقتنا الحالي، تمت عملية إعادة تنظيم المقاتلين المتمردين بنجاح وهم الآن مستعدون للقيام بعمليات جديدة.

يذكر أن الجانب التركي استعان بتلك المليشيات الإرهابية للمرة الأولى في مارس 2018، لمهاجمة مدينة "عفرين" الواقعة في شمال سوريا، ومنذ ذلك الحين، ازداد حجم هذه القوات التي تقودها تركيا، وفي وقتنا الحالي أصبح بمقدور "أنقرة" احتلال المناطق السورية من دون الحاجة إلى إراقة دماء الجنود الأتراك وذلك لأنها تستخدم مقاتليها السوريين المتشددين لمقاتلة قوات الحكومة السورية والقوات الكردية السورية.

"كلاريسا وارد" مراسلة الـ"سي إن إن"، قبل عدة سنوات كانت المسؤولة عن تحويل مقاتلي الجيش السوري الحر إلى أبطال تضحيات الحرية.

يذكر أن تركيا ليست عازمة على القبول باتفاق "وقف إطلاق النار" في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا وحول هذا السياق، قال وزير الخارجية التركي: "هذا ليس وقفاً لإطلاق النار، إنه مجرد توقف قصير في عملياتنا العسكرية".

ومن جهته قال "إبراهيم كالين" المتحدث باسم الرئيس التركي أردوغان، إنه "ليس هناك فرصة لتمديد وقف إطلاق النار" في شمال سوريا، لمدة تتجاوز الـ120ساعة التي تم تحديدها في الاتفاق الموقع الخميس الماضي بين تركيا وأمريكا، وكان "مايك بنس" نائب الرئيس الأمريكي قال إن بلاده وتركيا اتفقتا يوم الخميس الماضي على وقف لإطلاق النار في الشمال السوري لمدة خمسة أيام، وذلك عبر تجميد العملية العسكرية التركية للسماح بانسحاب القوات الكردية بعيداً عن الحدود التركية مسافة 32 كلم.

وأضاف "بنس" إن واشنطن تلقت ضمانات من وحدات حماية الشعب الكردية بانسحاب منظّم من المنطقة، وقال إن الاتفاق يشمل التعاون مستقبلاً بخصوص إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا تكفل حماية الأمن القومي التركي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مليشيات ارهابية موالية قوات تركية احتلال شمال سوريا دعم واشنطن

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء