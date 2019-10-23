جيمس جيفري: أمريكا ليس لديها خطط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد

الوقت-قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إن أمريكا ليس لديها خطط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد جيفري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن واشنطن "لا تتفاوض مع الأسد"، لكنه "جزء من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة"، بدعم من الجانب الأمريكي.

لفت جيفري إلى أن "فكرة" البيت الأبيض "لا تتضمن الإطاحة بالأسد".

ومن جهته قال السناتور الأمريكي راند بول في جلسة استماع حول سوريا: إن المفاوضات مع الأسد ضرورية لإنهاء الحرب، ودعا إلى عدم اعتبار العالم "أبيض وأسود".

كذلك أعرب السيناتور عن ثقته في أن "الأسد سيبقى"، لذلك من الضروري "أن نكون منفتحين للإمكانيات المختلفة فيما يتعلق بالأسد والمفاوضات".