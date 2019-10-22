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  الأربعاء 23 صفر 1441

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أخبار

الرئيس الأسد: اردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

الثلاثاء 22 صفر 1441
 
 
 
 
 
الرئيس الأسد: اردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

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الوقت- اكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال قيامه بزيارة مفاجئة إلى الخطوط الأمامية في ريف إدلب شمالي سوريا ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لص يريد سرقة الاراضي السورية.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك صورة للأسد يتوسط رجال الجيش السوري على الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب.

ووصف الرئيس الأسد خلال زيارته ريف إدلب، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه "لص، سرق المعامل والقمح والنفط.. وهو اليوم يسرق الأرض"، وأضاف الأسد "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض".

وعن إدلب قال الأسد "إدلب كانت بالنسبة لهم مخفراً متقدماً، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، وأضاف الأسد "كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا".

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