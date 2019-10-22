ترامب يقر دعما لمنظمة إرهابية سورية بملايين الدولارات

الوقت- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقر مساعدات بـ4,5 ملايين دولار لمنظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سوريا.

وأضافت المسؤولة الامريكية في بيان إن المساعدات التي أقرها ترامب لـ”الخوذ البيضاء” الإرهابية تندرج في إطار “دعم الولايات المتحدة المستمر للعمل المهم والقيم الذي تؤديه المنظّمة في البلاد”.

وتظهر منظمة الخوذ البيضاء بشكل لافت بعد كل تقدم للجيش السوري والقوى الرديفة في الميدان, لتقوم بفبركة المجازر حيناً والكيماوي أحياناً أخرى. ويبدو أن الأبيض الذي اتخذوه شعاراً قد تلطخ بدماء الكثير من السوريين, وتلوث بالأكاذيب التي تم تلفيقها.

وتأتي المساعدة المالية في خضم موجة انتقادات حادة يتعرّض لها ترامب في الولايات المتحدة وخارجها على خلفية قراره سحب الجنود الأميركيين من مناطق الأكراد في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا.

وأدى قراره هذا عمليا إلى إعطاء أنقرة ضوءا أخضر لشن عملية عسكرية عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبر تركيا أنهم يشكلون تهديدا أمنيا لها، علما أنهم أدوا دورا حاسما في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية.