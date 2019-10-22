برلمان بريطانيا يقر قانون تطبيق بريكست

الوقت- خطا اتفاق بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة أولى الثلاثاء في البرلمان، الذي اعتمد قانون تطبيقه في قراءة ثانيةـ ما يمهد الطريق امام دراسة مفصلة للنص.

وأيد 329 نائبا مقابل 299 قانون التطبيق قبل تسعة أيام فقط من الموعد المقرر للطلاق. ومن المتوقع أن يلي ذلك عملية تصويت غير مؤكدة نتائجها على الجدول الزمني للمناقشات التي تريدها الحكومة متسارعة، وذلك لتنال موافقة مجلس العموم اعتبارا من يوم الخميس، على أن يحصل بريكست في 31 تشرين الاول/أكتوبر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد هدد في وقت سابق اليوم بسحب قانون تنفيذ الـ"بريكست" من مجلس العموم البريطاني والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقراره

وكان تحالف المعارضة البريطانية قد أعلن أنه سيصوت ضد مسعى جونسون لتمديد ساعات العمل لدراسة التشريعات المطلوبة قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول أوكتوبر الحالي.