الرئيس الفرنسي السابق: "انتصر كل من لم نردهم أن ينتصروا" في سوريا!

الوقت-أعرب الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أمس الاثنين عن أسفه لما آلت إليه الأمور في سوريا حيث "انتصر كل من لم نردهم أن ينتصروا"، من بشار الأسد إلى فلاديمير بوتين، مرورا بإيران ورجب طيب أردوغان.

وقال هولاند -بمناسبة نشر كتابه "الجواب على الأزمة الديمقراطية" الذي يصدر الأربعاء- "ماذا حدث في هذه المرحلة التي قد تكون الأخيرة من الصراع السوري؟ لقد انتصر كل من لم نرده أن ينتصر: نظام بشار، تركيا التي تريد في الواقع مطاردة الأكراد الذين هم حلفاؤنا، وفلاديمير بوتين، صانع السلام الذي أتى جنوده في نفس الوقت مع الإيرانيين لحماية نظام بشار الأسد وإنقاذه".

وأضاف "في الوقت نفسه، فإن التحالف الغربي الذي كان يريد عن حق -وأنا شخصيا كنت أحد القادة الرئيسيين فيه- القضاء على داعش بدعم من الأكراد، يرى حليفه اليوم يُسحق ويُطرد من مناطق كان يسيطر عليها، ويرى عدوه -أي تنظيم الدولة- يستعيد جهاديين سيطلق سراحهم من المخيمات".

وبالنسبة إلى الرئيس الاشتراكي السابق، فإن هذه التطورات الناجمة عن قرارات اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطرح علامات استفهام بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي وثقة حلفاء الولايات المتحدة بها.

وقال "نحن أمام سؤال رئيسي بالنسبة لمستقبل حلف شمال الأطلسي: كيف نثق برئيس أميركي هو دونالد ترامب الذي أعطى الضوء الأخضر لأردوغان للتدخل في سوريا، والذي أعلن وقفا لإطلاق النار مزيفا، وقف إطلاق نار كاذبا سيسمح في نهاية المطاف للروس بترسيخ وجودهم وللأتراك بالسيطرة على المناطق التي يريدونها؟".

واعتبر هولاند أنه حان الوقت لمطالبة الرئيس الأميركي بتقديم تفسيرات، ولا سيما بشأن "التناقضات" التي نجمت عن أزمات مختلفة (تجارية ودبلوماسية..) بين "المصالح الأميركية ومصالحنا".

وختم "كيف يمكننا أن نترك دونالد ترامب، العضو في التحالف الأطلسي وهو من الناحية النظرية البلد الذي يمكن أن يتدخل لحماية أوروبا، يشكك في مصالحنا؟"، مشيرا بشكل خاص إلى مواقف الرئيس الأميركي بشأن الشرق الأوسط ووضع الأكراد والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الأوروبية ومسألة بريكست.