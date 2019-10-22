فضل الله: لأول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية هناك محاولة جادة للتغيير

الوقت-أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الورقة الإصلاحية التي أقرتها مجلس الوزراء اللبناني، تتيح تنفيذ مشاريع استثمارية في المناطق اللبنانية وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى أنه لأول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية هناك محاولة جادة لتغيير الطريقة السائدة في إدارة البلد.

وأضاف أن خلو موازنة 2020 من العجز أمر إيجابي غير مسبوق في تاريخ الحكومات المتعاقبة، لافتاً إلى أن الورقة تتضمن بنداً أساسياً مرتبطاً بإقرار قانون العفو العام بما يريح المناطق المعنية به.

ولفت فضل الله إلى أن ما ورد في الورقة ليس خصخصة للقطاع الخليوي بل إشراك للقطاع الخاص في إدارته، موضحاً أنه لا يوجد أي بند في الورقة الإصلاحية يتحدث عن الخصخصة.

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، أن حزب الله يؤيد رفع السرية المصرفية لكنها تحتاج إلى قانون، منوهاً إلى ضرورة أن يطال الإصلاح القضاء اللبناني، حيث أنه في وضعه الحالي يعاني من مشكلة وعطل في الكثير من ملفات محاسبة الفاسدين.

وأضاف أن نواب كتلة الوفاء للمقاومة أعدوا اقتراح قانون يجيز محاكمة الوزراء من دون الحاجة إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، مشدداً على أن مشهد اللبنانيين المتظاهرين اليوم أكبر ضمانة لتنفيذ الورقة الإصلاحية.

وحول مطالبات بعض القوى السياسية اللبنانية باستقالة الحكومة، تساءل فضل الله ما الذي ستقوم به هذه القوى في حال عدم ضبط سعر الدولار؟، لافتاً إلى أن مسار تشكيل أي حكومة جديدة قد يطول لأكثر من سنة.

واعتبر أن الأمور في خواتيمها لمعرفة ما إذا كان قرار وزراء القوات اللبنانية بالاستقالة لصالحهم أم لا، كاشفاً أنه حصل نقاش حول إجراء تعديل وزاري لكنه مرهون بالتفاهم والآلية القانونية داخل الحكومة.