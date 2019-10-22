زوجة السفير الأمريكي تدفع بريطانيا الى مراجعة قواعد الحصانة الدبلوماسية مع أمريكا!

الوقت- قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم أمس الاثنين من أمام مجلس العموم البريطاني، إن بريطانيا تراجع القواعد التي سمحت لزوجة دبلوماسي أميركي بمغادرة البلاد عقب تورطها في حادث تصادم مميت.

وقال راب "أصدرت بالفعل أمراً بمراجعة إجراءات الحصانة للعسكريين الأميركيين وأُسرهم في قاعدة كراتون".

وأضاف "كما تظهر هذه الواقعة، فإنني لا أعتقد أن الإجراءات الحالية صحيحة، وستبحث المراجعة عن الطرق التي تتيح لنا التأكد من عدم استخدام الترتيبات في كراتون بهذه الطريقة مرة أخرى".

وقُتل الشاب هاري دن (19 عاماً) بعدما اصطدمت سيارة آني ساكولاس بدراجته النارية قرب قاعدة كراتون التابعة لسلاح الجو البريطاني في نورثهامتونشر بوسط انجلترا التي يستخدمها الجيش الأميركي.