ترامب: وقف إطلاق النار صامد في سوريا

الوقت- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ وقف إطلاق النار صامد في سوريا. وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة لم تعط الكرد التزاماً بالبقاء في سوريا إلى الأبد.

وحذّر ترامب تركيا قائلاً "إذا تصرفت الأخيرة بطريقة خاطئة فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ورسوماً جمركية على منتجاتها".

وأضاف "ستنتقل قواتنا في سوريا إلى مناطق أخرى في المرحلة الأولى لكن في النهاية ستعود إلى الولايات المتحدة".

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قال إن القوات الأميركية ستبقى في قرى محاذية لآبار النفط في شمال شرق سوريا، مضيفاً أن واشنطن لم تتَّخذ قراراً بالانسحاب النهائي وأن النقاش لا يزال مستمراً.

وذكر اسبر أن بلاده ستبقي عدداً من قواتها بمحاذاة مناطق المواجهات عند الحدود السورية التركية، لافتاً الى أنَّ قرار الانسحابِ النهائيِّ من سوريا لم يتَّخذ بعد.