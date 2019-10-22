هذا هو الموقف الامريكي من التظاهرات في لبنان!

الوقت-تفيد المعلومات الواردة من واشنطن أنه حتى مساء أمس الأحد كان الموقف المعلن من أعضاء الكونغرس المعنيين بالسياسة الخارجية الأميركية هو مواصلة دعم بقاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في منصبه.

ولا يرى أعضاء كونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي بديلًا أفضل من الحريري في المرحلة الراهنة. كما أنّ جلّ اهتمامهم يتركز في التأكد من سير العقوبات المالية على حزب الله كما يلزم، كورقة ضغط إضافية في مساعيهم للتفاوض المباشر مع إيران.

لا يتنافى هذا الموقف مع توجه المسؤولين الأميركيين للدعوة إلى "احترام حرية التعبير" و"رفض القمع" باعتبارها من أدبيات الخطاب الأميركي المعروفة. وبالتالي فإن أي موقف قد يخرج عن ناطق باسم الخارجية الأميركية أو عن أي موفد إلى الشرق الأوسط ما هو إلا كلام دبلوماسي تقليدي مفهوم.

أما ما يتداوله عدد من اللبنانيين عبر شبكات التواصل نقلاً عن "مصادر واشنطن" وحديث عن "فصل سابع" وإرسال قوات دولية في حال التعرض للتظاهرات، فهو يندرج ضمن خانة "الأخبار الزائفة" التي تستخدمها جميع الأطراف المحلية حالياً بهدف ضرب مصداقية التظاهرات العفوية.

ويمكن لمن يتابع الصحافة الأميركية أن يلحظ بوضوح غياب التغطية الهامة للاحتجاجات في الأيام الثلاثة الأولى من الحراك اللبناني، حتى أن صحيفة "واشنطن بوست" اكتفت الأحد بنشر مادة تقريرية نقلا عن وكالة "أسوشيتيد برس"، ومادة أخرى تشرح بشكل بسيط مطالب التظاهرات من دون تقديم أي تحليل.

قبل كل هذا، اتخذ ترامب قراره بسحب قواته من سوريا. قد لا يتوفر ما يدعم نظرية الاتفاق الأميركي الروسي على عدة ملفات في المنطقة، لكن التنسيق المباشر للجانبين مع انطلاقة العملية العسكرية التركية في الشمال السوري يبدو أبعد من مجرد حاجة ميدانية.