نتنياهو يفشل في تأليف حكومة.. وريفلين ينقل التفويض إلى بني غانتس

الوقت- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التخلي عن تأليف الحكومة الجديدة بعد فشله في تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة.

وأعاد نتنياهو التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي أعلن بدوره تكليف رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس تأليف حكومة جديدة.

وجاء إعلان نتنياهو قبل يومين من انتهاء المهلة الأولى لتشكيل الحكومة وفق القانون، في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 17 سبتمبر/أيلول الماضي وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان إن كل أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) سيتم إبلاغهم بأن "الرئيس يعتزم تكليف رئيس أزرق أبيض النائب بيني غانتس بتشكيل الحكومة في أسرع وقت"، موضحا أن ذلك سيتم الخميس.

ويعدّ حزب غانتس المنتمي لتيار الوسط، أكبر الفائزين في الانتخابات، لكنه لم يحقق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة منفردا. وإذا أخفق غانتس في المهمة أيضا فسيتحتم إجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة منذ أبريل/نيسان الماضي.